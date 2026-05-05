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Au moins 21 morts
Explosion meurtrière dans une usine de feux d’artifice en Chine

Au moins 21 morts et 61 blessés après une violente explosion dans une usine de feux d’artifice à Liuyang, dans le centre de la Chine. Les secours fouillent les décombres, une enquête est en cours.
Publié: 06:36 heures
Une violente explosion a frappé une usine de feux d'artifice en Chine.
Photo: China News Service via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Une puissante explosion dans une usine de feux d'artifice dans le centre de la Chine a fait au moins 21 morts et 61 blessés, a annoncé mardi le média d'Etat chinois CCTV. L'explosion s'est produite lundi vers 16h43 (08h43 GMT) dans l'usine «Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company», située à Liuyang, dans la province du Hunan (centre), a précisé la chaîne de télévision.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des explosions successives, un énorme nuage de fumée s'élevant dans les airs. Selon des images de drones tournées par CCTV mardi, des débris encore fumants se trouvent à la place des bâtiments et les secouristes fouillent les décombres. Certains bâtiments encore debout fument toujours et plusieurs n'ont plus de toit, montrent ces images.

Minces normes de sécurité

Plus de 480 personnes ont été envoyées sur place pour mener des opérations de recherche et de sauvetage, a précisé CCTV. Les personnes à proximité de la zone ont été évacuées. La direction de l'entreprise a été arrêtée par la police, alors que l'enquête se poursuit, a indiqué le média d'Etat.

Le président chinois Xi Jinping a appelé à «tout mettre en oeuvre» pour soigner les blessés, rechercher les disparus et pour que les responsables rendent des comptes, a rapporté mardi l'agence de presse officielle Xinhua. Situé en zone rurale, Liuyang produit environ 60% des feux d'artifice vendus en Chine et 70% des exportations.

Les accidents industriels, y compris dans le secteur pyrotechnique, sont communs en Chine en raison de normes de sécurité souples. L'an dernier, une explosion dans une usine de feux d'artifice dans le Hunan a tué neuf personnes. En février dernier, plusieurs explosions dans des boutiques de feux d'artifice ont tué 20 personnes au total.

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