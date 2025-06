Qui dit autre pays, dit autres règles. Dans les régions de vacances populaires, on trouve souvent des lois bizarres. Blick présente les règles les plus curieuses pour que tu n'aies pas d'amende pendant les vacances d'été.

Sandra Marschner

Construire des châteaux de sable, piquer une tête dans la mer ou se promener dans des paysages idylliques: rien de tel que de partir en vacances une fois l'été venu. Mais même en période de détente, il vaut mieux être au fait de certaines règles. En effet, plusieurs destinations prisées des touristes disposent de lois parfois insolites, qui peuvent rapidement gâcher vos vacances si vous les enfreignez. Blick vous propose un petit tour d'horizon.

1 Châteaux de sable interdits!

Vous aimez creuser dans le sable ou construire des châteaux? Alors évitez les plages de Ténériffe: ces activités y sont interdites pour des raisons «esthétiques». A la station italienne d'Eraclea, non loin de Venise, les châteaux de sable et les trous sont également proscrits, cette fois pour éviter que les services de secours ne trébuchent. Les contrevenants risquent une amende allant de 250 à 1000 euros (soit entre 235 et 941 francs). Même règle sur l’île huppée de Sylt, en Allemagne, où il est interdit de perturber les dunes, un écosystème fragile. Là aussi, les sanctions peuvent grimper jusqu’à 1000 euros (939 francs).

2 Les toilettes c'est oui, la mer c'est non

Se rafraîchir dans la mer en pleine chaleur estivale, c’est tentant… mais gare aux envies pressantes. Dans la commune de Lepe, dans le sud-ouest de l’Espagne, uriner dans l’eau est formellement interdit depuis 2012. Ceux qui boudent les toilettes publiques au profit de la mer s’exposent à une amende pouvant atteindre 750 euros (706 francs).

3 Habillez-vous messieurs

A Palerme, capitale de la Sicile, les hommes n’ont pas le droit de se promener nus sur la plage. Les femmes, en revanche, sont libres d'exhiber leur corps comme elles le souhaitent sans craindre de sanction. En Croatie, les villes de Split et Dubrovnik interdisent quant à elles de se balader en maillot de bain dans les rues. L’infraction peut coûter jusqu’à 150 euros (141 francs). Même principe à Barcelone et à Palma de Majorque, où les amendes peuvent grimper à 300 euros (282 francs). Mais le record revient à la ville côtière de Sorrente, en Italie, où flâner en bikini peut vous valoir une amende de 500 euros (470 francs).

4 Maillots moulants obligatoires... pour les hommes

Dans plusieurs piscines en France, la loi impose le port exclusif du slip de bain moulant. Les shorts de bains plus ambles, très prisés des hommes sont eux proscrits! La raison derrière cette mesure? L’hygiène. Ces maillots de bains seraient souvent portés en dehors de la piscine et accumuleraient ainsi poussières, saletés et autres impuretés. Un risque de contamination de l’eau en découlerait, comme l'explique au «Guardian» Emmanuel Dormois, maître-nageur à Paris.

5 Des serviettes indésirables

Envie de poser votre serviette sur la célèbre plage de sable blanc de La Pelosa, en Sardaigne ? Eh bien sachez que les serviettes en tissu éponge y sont interdites du 1er juin au 30 septembre! Cette mesure a été prise au nom de la protection de l'environnement. En effet, trop de sable s'accroche à ces serviettes et se retrouve ainsi hors de la plage. Les autorités recommandent donc d’utiliser des nattes en paille. Et gare à vous, si vous repartez avec du sable: en ramasser ne serait-ce qu’une poignée peut vous coûter jusqu’à 1000 euros (941 francs). En cas de vol plus important, l’amende peut même grimper à 3000 euros (2824 francs).

6 Sortez vos baskets, jetez vos tongs

Se promener le long des villages de pêcheurs de la Riviera ligure, non loin de la ville italienne de Gênes, c’est l’assurance de pouvoir profiter de panoramas spectaculaires. Mais pour explorer les sentiers escarpés des Cinque Terre, mieux vaut être bien chaussé. Les tongs et sandales de plage y sont interdites, afin de prévenir les risques de chutes et de blessures parmi les touristes.

7 Circulez, y a trop à voir

Immortaliser les plus belles vues pour son compte Instagram ou pour son album de photo de vacances, c'est oui... mais pas n’importe où. Dans certains endroits très fréquentés de Portofino, toujours dans la Riviera ligure, il est interdit de s’arrêter trop longtemps pour prendre un selfie. Si vous contrevenez à cette règle, vous vous exposez à une amende pouvant grimper jusqu’à 275 euros (259 francs). A Venise aussi, des panneaux rappellent qu’il est interdit de stationner sur les ponts, afin de ne pas bloquer la circulation.