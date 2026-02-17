Ce 17 février à Châteauroux, un homme barricadé dans un immeuble a ouvert le feu sur la police, rapporte le parquet. Les autorités sont sur place pour gérer la situation.

Un homme barricadé dans un immeuble tire sur la police

AFP Agence France-Presse

Un homme retranché dans un immeuble de Châteauroux a échangé des coups de feu avec la police mardi et des détonations ont été entendues, a indiqué à l'AFP le procureur de la ville, David Marcat. Le magistrat a souligné qu'il n'y avait pas de blessés dans l'immédiat. La préfecture a mis en place un périmètre de sécurité et a demandé aux habitants d'éviter le secteur.

Selon une source policière, l'homme, un septuagénaire, a lancé trois grenades par la fenêtre, dont une a explosé. «Une opération de police est actuellement en cours», a indiqué la préfecture de l'Indre sur Facebook. «Merci de ne pas vous rendre dans le périmètre concerné jusqu'à nouvel ordre», a-t-elle ajouté.

Les policiers ont tenté mardi matin d'interpeller un homme de 78 ans pour des dégradations, selon la source policière. L'homme s'est alors retranché dans son appartement, il a tiré sur les policiers qui ont répliqué en faisant usage de leurs armes, selon cette même source qui souligne également que «personne n'a été blessé». Une équipe du RAID s'est rendue sur place.