Veut-il redorer son blason?
Un retraité américain reçoit un cadeau à 20'000 dollars de la part de Vladimir Poutine

Avant la rencontre Trump-Poutine en Alaska, le Kremlin a fait un geste surprenant. L'agence AP rapporte qu'un Américain d'Anchorage a reçu une moto Ural neuve d'une valeur de près de 20'000 dollars, offerte par le gouvernement russe après une interview virale.
Publié: il y a 22 minutes
Le chef du Kremlin a envoyé un cadeau généreux à un retraité américain. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/SNA
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Le gouvernement russe aurait-il fait un petit geste pour redorer son blason? En amont sur l'Ukraine entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui s'est tenue le 15 août dernier en Alaska, aux Etats-Unis, le maître du Kremlin a eu un élan de générosité. Selon l'agence de presse américaine AP, un parfait inconnu résidant à Anchorage aurait reçu une moto à plus de... 20'000 dollars, soit un peu plus de 17'500 francs. 

L'histoire remonte à une semaine avant le sommet, lorsque Mark Warren a été repéré au guidon d'une moto Gear up de la marque Ural – entreprise d'origine soviétique – par une équipe de télévision russe dépêchée sur place. Le retraité leur a expliqué à quel point il était difficile d'importer des pièces pour son engin rétro. Une interview qui est devenue virale en Russie.

Résultat: deux jours avant la réunion, l'Américain a reçu un appel de l'un des journalistes russes qui lui annonçait que le gouvernement, par le biais de l’ambassade de Russie aux Etats-Unis, avait décidé de lui offrir ladite bécane, flambant neuve. Suspectant d'abord une arnaque, le retraité n'en revenait pas lorsqu'il s'est aperçu que c'était bien réel. 

Un sacré coup de comm'

Un geste pas totalement gratuit, toutefois. En contrepartie, l'Américain a dû poser aux côtés de journalistes russes, accompagnés d'une personne du consulat, lors de la remise de ce généreux présent. 

Fait intéressant: Mark Warren a indiqué que les documents signés pour la moto indiquent que l'Ural a été fabriquée le 12 août. Elle a donc été acheminée en Alaska de façon express. Un joli coup de pub relayé par les médias russes, signé Vladimir Poutine.

