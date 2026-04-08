Le prix du gaz plonge, les bourses européennes bondissent

Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Israël accepte le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban
Israël a accepté le cessez-le-feu avec l'Iran, a indiqué mardi à l'AFP un responsable de la Maison Blanche sous le couvert de l'anonymat.
Les Etats-Unis et l'Iran se sont mis d'accord, via le Pakistan, pour un cessez-le-feu de deux semaines en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz, un peu plus d'une heure avant l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump qui menaçait de détruire la République islamique.
Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a cependant affirmé que l'accord de cessez-le-feu conclu entre les Etats-Unis et l'Iran «n'inclut pas le Liban», entraîné dans la guerre au Moyen-Orient après des attaques du groupe pro-iranien Hezbollah contre le territoire israélien.
«Le cessez-le-feu de deux semaines n'inclut pas le Liban», a assuré le bureau du Premier ministre israélien dans un communiqué adressé aux journalistes. Cette déclaration contredit une annonce faite plus tôt par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, médiateur dans le conflit, qui a affirmé que le cessez-le-feu s'appliquait «partout, y compris au Liban et ailleurs».
Source: AFP
Trump accepte de repousser de deux semaines sa menace d'une attaque dévastatrice contre l'Iran
Donald Trump a déclaré mardi qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
«A la suite de discussions avec le Premier ministre Shehbaz Sharif et le maréchal Asim Munir, du Pakistan, au cours desquelles ils m'ont demandé de suspendre l'intervention militaire prévue ce soir contre l'Iran, et sous réserve que la République islamique d'Iran accepte l'OUVERTURE TOTALE, IMMEDIATE et SECURISEE du détroit d'Ormuz, j'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pour une période de deux semaines», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, un peu plus d'une heure avant l'expiration de son ultimatum.
Donald Trump a en outre affirmé que les discussions étaient «très avancées» sur la conclusion d'un accord en vue d'une «paix à long terme» avec l'Iran, qui a soumis à Washington un plan en dix points pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.
«Nous avons déjà atteint et dépassé tous nos objectifs militaires, et nous sommes très avancés dans l'élaboration d'un accord concernant une PAIX à long terme avec l'Iran, ainsi que la PAIX au Moyen-Orient», a écrit le président américain sur Truth Social. «Nous avons reçu une proposition en 10 points de la part de l'Iran et pensons qu'elle constitue une base viable pour négocier», a-t-il ajouté, quelques heures avant la fin de son ultimatum donné à Téhéran.
Source: AFP
Les bourses européennes en forte hausse après l'annonce du cessez-le-feu
Les Bourses européennes, en forte hausse, ont salué l'annonce du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran en l'échange de la réouverture du détroit d'Ormuz, qui a provoqué la baisse des cours du pétrole.
Après quelques minutes de transactions, la Bourse de Francfort progressait de près de 5% (+4,92%), avec de grosses capitalisations en forte hausse comme Siemens Energy (+10%) et Airbus (+6,88%).
La Bourse de Paris, après un début plus timide, grimpait nettement (+3,68%), tout comme Milan (+3,93%). Plus dépendante de grosses valeurs pétrolières annoncées à la baisse, Londres affichait +2,51%.
Source: AFP
La Chine «salue» le cessez-le-feu au Moyen-Orient
La Chine a dit mercredi «saluer» la trêve de deux semaines conclue entre les Etats-Unis et l'Iran, juste avant l'expiration d'un ultimatum lancé par le président américain Donald Trump, qui menaçait de détruire le pays.
«La Chine salue l'annonce par les parties concernées de la conclusion d'un accord de cessez-le-feu», a indiqué lors d'un point presse régulier Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, ajoutant que Pékin continuerait d'œuvrer au rétablissement de la paix au Moyen-Orient.
Source: AFP
Macron salue une «très bonne chose» et demande que le cessez-le-feu «inclue le Liban»
Le président français Emmanuel Macron a qualifié mardi de «très bonne chose» l'annonce d'un cessez-le-feu en Iran, en appelant à son plein respect «dans les jours et semaines à venir» afin d'engager des négociations avec Téhéran sur tous les enjeux de sécurité en suspens et en demandant qu'il inclue «pleinement» le Liban.
«Nous attendons, pour les jours et les semaines qui viennent, qu'il puisse être pleinement respecté dans toute la région et permettre que des négociations se tiennent qui, comme d'ailleurs la France le défend depuis 2018, permettent de régler de manière durable les questions nucléaires, balistiques, régionales qui ont trait à l'Iran», a-t-il dit au début d'un Conseil de défense.
«Notre souhait c'est de nous assurer que le cessez-le-feu inclut pleinement le Liban» sur la durée, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Nouvelles frappes israéliennes sur le sud du Liban
L'armée israélienne a mené plusieurs frappes sur le sud du Liban mercredi matin, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). Elle avait auparavant émis un nouvel ordre d'évacuation pour la région de Tyr.
Le porte-parole de l'armée en langue arabe, le colonel Avichay Adraee, a lancé sur X un «avertissement urgent et répété aux habitants de la ville de Tyr, en particulier à Shabriha», les appelant à évacuer «immédiatement».
Le Hezbollah pro-iranien pour sa part n'a plus revendiqué d'attaques contre Israël depuis 1 locale environ (minuit en Suisse), alors qu'un cessez-le-feu de deux semaines est entré en vigueur entre les Etats-Unis et l'Iran. Israël a déclaré soutenir l'accord de cessez-le-feu de deux semaines conclu entre les Etats-Unis et l'Iran mais précisé qu'il «incluait pas le Liban».
L'armée libanaise a par ailleurs appelé mercredi matin les déplacés à «attendre avant de revenir dans les villes et villages du sud» du pays. Un correspondant de l'AFP dans la région de Tyr a vu un petit nombre de personnes revenant en voiture vers des zones qu'ils avaient évacuées au début de la guerre.
Source: AFP
En Irak, des factions iraniennes suspendent leurs attaques pour deux semaines
Des factions armées irakiennes pro-iraniennes, alliées au sein de la «Résistance islamique en Irak», ont annoncé mercredi suspendre pour deux semaines leurs attaques contre les «bases ennemies» dans le pays et la région, après l'annonce d'un cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran.
«La Résistance islamique en Irak annonce la suspension de ses opérations en Irak et dans la région pour deux semaines», a indiqué l'alliance dans un communiqué sur Telegram.
Source: AFP
Deux blessés à Bahreïn après une attaque de drone iranienne
Deux personnes ont été légèrement blessées mercredi à Bahreïn dans une attaque de drone iranienne, ont annoncé les autorités, après l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis.
«Suite à l'agression iranienne flagrante, deux civils ont été légèrement blessés et plusieurs habitations ont été endommagées dans la région de Sitra par la chute de débris» d'un drone intercepté, a indiqué le ministère de l'Intérieur sur X.
Source: AFP
Kiev appelle Washington à reporter leur attention sur l'Ukraine
Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a appelé mercredi Washington à faire pression sur Moscou pour obtenir un cessez-le-feu et mettre fin à plus de quatre ans de guerre, estimant que le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran a montré le succès de «la fermeté américaine».
«La fermeté américaine porte ses fruits. Nous estimons qu'il est temps de faire preuve d'une fermeté suffisante pour contraindre Moscou à un cessez-le-feu et à mettre fin à sa guerre contre l'Ukraine», a déclaré sur X Andriï Sybiga.
Source: AFP
Un responsable des Emirats salue une «victoire» pour son pays
Un haut responsable des Emirats arabes unis s'est félicité mercredi d'une «victoire» de son pays face aux attaques iraniennes après l'annonce d'un cessez-le-le feu entre l'Iran et les Etats-Unis.
«Les Emirats ont remporté une victoire dans une guerre que nous avons sincèrement cherché à éviter, et nous avons triomphé (...) face à une agression brutale», a écrit sur X le conseiller présidentiel Anwar Gargash.
«Nous nous apprêtons aujourd'hui à gérer un contexte régional complexe avec un capital plus important, une connaissance plus approfondie et une plus grande capacité à influencer et à façonner l'avenir», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Nouvelles frappes israéliennes sur le sud du Liban
L'armée israélienne a mené plusieurs frappes sur le sud du Liban mercredi matin, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle), après avoir émis un nouvel ordre d'évacuation pour la région de Tyr.
Le Hezbollah pro-iranien pour sa part n'a plus revendiqué d'attaques contre Israël depuis 1h locale environ (minuit, heure suisse), alors qu'un cessez-le-feu de deux semaines est entré en vigueur entre les Etats-Unis et l'Iran. Israël a affirmé que la trève ne concernait pas le Liban.
Source: AFP
Le prix du gaz européen plonge de 20% après l'annonce du cessez-le-feu
Le prix du gaz européen a reculé d'environ 20% mercredi à l'ouverture, dans la foulée de ceux du pétrole, après que Donald Trump a repoussé son ultimatum contre l'Iran et que Téhéran s'est dit prêt à négocier.
Peu après le début de la cotation, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, plongeait de 19,24% à 43 euros, après avoir reculé brièvement de plus de 20% à 42.5 euros.
Source: AFP