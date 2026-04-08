Le prix du gaz plonge, les bourses européennes bondissent

Israël accepte le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban

Israël a accepté le cessez-le-feu avec l'Iran, a indiqué mardi à l'AFP un responsable de la Maison Blanche sous le couvert de l'anonymat.

Les Etats-Unis et l'Iran se sont mis d'accord, via le Pakistan, pour un cessez-le-feu de deux semaines en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz, un peu plus d'une heure avant l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump qui menaçait de détruire la République islamique.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a cependant affirmé que l'accord de cessez-le-feu conclu entre les Etats-Unis et l'Iran «n'inclut pas le Liban», entraîné dans la guerre au Moyen-Orient après des attaques du groupe pro-iranien Hezbollah contre le territoire israélien.

«Le cessez-le-feu de deux semaines n'inclut pas le Liban», a assuré le bureau du Premier ministre israélien dans un communiqué adressé aux journalistes. Cette déclaration contredit une annonce faite plus tôt par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, médiateur dans le conflit, qui a affirmé que le cessez-le-feu s'appliquait «partout, y compris au Liban et ailleurs».

Source: AFP