La Thaïlande jure que les soldats cambodgiens sont traités conformément au droit international humanitaire et militaire Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le Cambodge a appelé jeudi la Thaïlande à lui remettre 20 soldats de son armée. Ces militaires ont été capturés plusieurs heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu ayant interrompu leurs affrontements meurtriers à la frontière.

Les deux voisins sont convenus d'une pause dans leurs combats, d'une intensité rarement vue ces dernières décennies avec au moins 43 morts. La trêve a débuté dans la nuit de lundi à mardi après cinq jours d'échanges de tirs sur leur frontière longue de 800 kilomètres, sur fond de conflit territorial.

Accusations mutuelles

Phnom Penh et Bangkok se sont accusés mutuellement d'avoir rompu plusieurs fois cette trêve. Jeudi, le ministère de la Défense du Cambodge a indiqué que des négociations étaient en cours pour la libération de 20 soldats du pays.

«Nous appelons la partie thaïlandaise à renvoyer au Cambodge les 20 militaires aussi vite que possible», a déclaré en conférence de presse la porte-parole du ministère, Maly Socheata. Selon lui, ceux-ci aont été capturés vers 7h50 locales mardi (2h50 en Suisse), soit près de huit heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Bangkok se défend

Le gouvernement thaïlandais a assuré mercredi que ces soldats étaient traités conformément au droit international humanitaire et militaire, et qu'ils seraient remis une fois la situation à la frontière stabilisée. Bangkok a indiqué n'avoir reçu aucune information faisant état d'incidents violents dans la nuit jusqu'à 7h (2h en Suisse).

Le Haut-commissaire aux droits de l'Homme des Nations unies, Volker Türk, a exhorté les deux pays à respecter le cessez-le-feu et avancer rapidement vers la paix, en tentant de «résoudre les causes profondes du conflit». L'accord ayant suspendu les combats a été conclu sous médiation malaisienne et été encouragé par la Chine et les Etats-Unis.

Les affrontements ont officiellement fait 30 morts côté thaïlandais, dont 15 soldats, et 13 morts, dont cinq militaires, côté cambodgien. Plus de 188'000 Thaïlandais ont évacué les zones à risques, selon Bangkok, et plus de 140'000 Cambodgiens ont fait de même, d'après Phnom Penh. Les rancoeurs tenaces entre la Thaïlande et le Cambodge sont liées à un différend territorial hérité de l'époque de l'Indochine française.