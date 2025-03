Ces 18 hauts dirigeants discutent de l’Ukraine à Londres

«Une nouvelle ère d'infamie a commencé»

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a appelé les Européens à s'engager plus fermement que jamais auprès de l'Ukraine estimant que le virulent accrochage entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky témoignait d'une «nouvelle ère d'infamie».

«Hier soir, nous l'avons bien compris, une nouvelle ère d'infamie a commencé. Une ère d'infamie dans laquelle nous devons plus que jamais défendre l'ordre international fondé sur des règles et la force du droit contre la loi du plus fort. Sinon, aucun pays libre ayant un voisin plus puissant ne pourra plus dormir tranquille», a déclaré la ministre allemande lors d'une allocution télévisée.

Source: AFP