L'homme est mort le 7 juin dans un centre de Stewart dans l'Etat de Géorgie. Photo: Anadolu via Getty Images

Un ressortissant mexicain est décédé dans des circonstances indéterminées à l'intérieur d'un centre de détention de la police fédérale de l'immigration (ICE), a indiqué jeudi le ministère des Affaires étrangères du Mexique.

Ce décès survient alors que se déroulent dans plusieurs Etats américains, principalement en Californie, des manifestations contre la vague d'arrestations et d'expulsions d'étrangers en situation irrégulière lancée par l'administration du président Donald Trump.

Cause officielle encore inconnue

L'homme est mort le 7 juin dans un centre de Stewart dans l'Etat de Géorgie, où il était détenu après son transfert depuis une autre prison, selon un communiqué publié jeudi par le le ministère mexicain. Les autorités américaines ont informé le consulat mexicain dans la capitale de la Géorgie, Atlanta, du décès.

«Le personnel consulaire a établi une communication avec les autorités locales et l'ICE, ainsi qu'avec les membres de la famille» de la personne décédée pour «clarifier les faits, confirmer la cause officielle de la mort et fournir des conseils juridiques et un soutien à la famille», a indiqué le ministère.