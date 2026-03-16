L'acteur américain Matt Clark, qui a joué dans de nombreux westerns, est décédé à l'âge de 89 ans. Il a souvent partagé l'affiche avec des légendes du cinéma comme John Wayne ou Clint Eastwood.

Blick

Triste nouvelle pour le cinéma américain. L'acteur Matt Clark, qui avait joué dans une cinquantaine de westerns en soixante ans de carrière, est décédé dimanche 15 mars à Austin, au Texas. C'est ce qu'a déclaré sa fille au Hollywood Reporter, explique BFMTV. Il s'était fracturé le dos il y a quelques mois, selon les mêmes sources.

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Il a souvent partagé l'affiche avec des grandes figures du 7e art, comme John Wayne ou Clint Eastwood. Il apparaît ainsi dans Les «Cowboys», «Juge et Hors-la-loi» ou encore «Josey Wales hors-la-loi». Il avait également joué dans «Retour vers le futur III», où il incarnait un barman dans la ville de Hill Valley à l’époque du Far West. Sur petit écran, Matt Clark avait fait plusieurs appariation «La Petite Maison dans la prairie» ou la sitcom «Une maman formidable».