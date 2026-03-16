DE
FR

Il avait 89 ans
Matt Clark, grande figure des westerns américains, est décédé

L'acteur américain Matt Clark, qui a joué dans de nombreux westerns, est décédé à l'âge de 89 ans. Il a souvent partagé l'affiche avec des légendes du cinéma comme John Wayne ou Clint Eastwood.
Publié: 20:16 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
1/2
Photo: IMAGO/Newscom / AdMedia
Blick

Triste nouvelle pour le cinéma américain. L'acteur Matt Clark, qui avait joué dans une cinquantaine de westerns en soixante ans de carrière, est décédé dimanche 15 mars à Austin, au Texas. C'est ce qu'a déclaré sa fille au Hollywood Reporter, explique BFMTV. Il s'était fracturé le dos il y a quelques mois, selon les mêmes sources.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Il a souvent partagé l'affiche avec des grandes figures du 7e art, comme John Wayne ou Clint Eastwood. Il apparaît ainsi dans Les «Cowboys», «Juge et Hors-la-loi» ou encore «Josey Wales hors-la-loi». Il avait également joué dans «Retour vers le futur III», où il incarnait un barman dans la ville de Hill Valley à l’époque du Far West. Sur petit écran, Matt Clark avait fait plusieurs appariation «La Petite Maison dans la prairie» ou la sitcom «Une maman formidable».

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Articles les plus lus
    Articles les plus lus