Triste nouvelle pour le cinéma américain. L'acteur Matt Clark, qui avait joué dans une cinquantaine de westerns en soixante ans de carrière, est décédé dimanche 15 mars à Austin, au Texas. C'est ce qu'a déclaré sa fille au Hollywood Reporter, explique BFMTV. Il s'était fracturé le dos il y a quelques mois, selon les mêmes sources.
Il a souvent partagé l'affiche avec des grandes figures du 7e art, comme John Wayne ou Clint Eastwood. Il apparaît ainsi dans Les «Cowboys», «Juge et Hors-la-loi» ou encore «Josey Wales hors-la-loi». Il avait également joué dans «Retour vers le futur III», où il incarnait un barman dans la ville de Hill Valley à l’époque du Far West. Sur petit écran, Matt Clark avait fait plusieurs appariation «La Petite Maison dans la prairie» ou la sitcom «Une maman formidable».