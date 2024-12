Un Noël amer pour Tommy Banks, chef étoilé britannique, victime d’un vol insolite. Sa camionnette, contenant plus de 2500 tartes a été dérobée. Il lance un appel touchant aux voleurs en invoquant l'esprit de Noël: faire preuve de solidarité auprès des plus démunis.

Un chef étoilé fait appel à la magie de Noël... auprès de ses voleurs et pour la bonne cause

Solène Monney Journaliste Blick

À l’approche des fêtes, l'esprit de Noël inspire souvent des gestes solidaires. Tommy Banks, un chef étoilé au guide Michelin a justement décidé d'invoquer cette période pour demander une faveur... à des voleurs. Le cuisinier s'est fait subtiliser sa camionnette... avec plus de 2500 tartes à son bord, soit plus de 28'000 francs de marchandises!

Si le chef britannique a fait le deuil de son véhicule, son principal souci reste d’éviter le gaspillage d’une telle quantité de nourriture. Dans une vidéo postée sur Instagram le 1er décembre, il lance un appel touchant: « Je sais que vous êtes des criminels, mais faites quelque chose de gentil. C’est Noël, et nous pourrions nourrir des milliers de personnes avec ces tartes. Faites le bon choix. »

«Vont-ils les jeter?»

Tommy Banks suppose que les voleurs visaient plutôt son fourgon que son précieux chargement. «Ce qui me dégoûte, c’est de me demander ce qu’ils vont en faire. Vont-ils les jeter? C’est vraiment dommage», a-t-il confié à la BBC. Il exhorte ainsi les responsables à déposer les tartes dans un centre communautaire, où elles pourraient bénéficier aux plus démunis. «Vous ne pouvez rien en faire, mon nom est écrit partout», souligne-t-il.

Les tartes, élaborées par son équipe après des jours de travail, étaient destinées au marché de Noël de York, en Angleterre. Parmi elles: tartes au steak et à la bière, à la dinde et aux canneberges, ou encore à la courge musquée. Une perte qui frappe durement l'équipe du chef étoilé, mais il espère encore qu'un geste de Noël permettra de transformer cet incident en acte solidaire.

Le chef n'abandonne pas

Alors que la police invite toute personne ayant des informations à se manifester, le chef étoilé semble avoir fait une croix sur sa marchandise. Mais déterminé, il assure que son équipe travaille «comme des fous pour en refaire». Reste à espérer que les voleurs se laissent gagner par un esprit de solidarité plutôt que par la gourmandise. Et pourquoi ne pas croire, encore une fois, au miracle de Noël?