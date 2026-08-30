Un couple suisse a eu des ennuis à Squamish, au Canada. Leur camping-car a été remorqué par erreur devant un Walmart. Malgré cette erreur, ils ont dû payer plus de 200 francs. Un remboursement est en attente.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Un couple suisse en vacances au Canada a vu son camping-car remorqué par erreur alors qu'ils faisaient leurs courses à Squamish, en Colombie-Britannique. Walmart a reconnu l'erreur et a promis de rembourser les frais de remorquage de 200 francs.

Le véhicule, stationné moins d'une heure, a été enlevé à cause d'une politique stricte du supermarché contre le stationnement prolongé, même si cette règle s'applique aux véhicules garés plus de trois heures.

Dans la Colombie-Britannique, les communes et entreprises peuvent fixer des règles spécifiques de stationnement, souvent strictes. Les amendes pour non-respect dans des zones touristiques comme le parc national de Banff peuvent atteindre plusieurs milliers de francs.

Mattia Jutzeler

Les vacances au Canada d'un couple suisse ont été gâchées par un incident désagréable. Alors qu'Ulrich G.* et Renate S.* faisaient leurs courses dans un Walmart de la petite ville de Squamish, leur camping-car a été remorqué depuis le parking du supermarché.

Le couple a dû payer une amende de plus de 200 francs suisses pour récupérer son véhicule. Et ce, malgré la reconnaissance par Walmart que leur camping-car avait été remorqué par erreur.

«Nous ne sommes pas responsables. Nous n’avons pas demandé que le véhicule soit remorqué», déclare le couple au journal local «The Squamish Chief». «Nous étions juste là pour faire nos courses. Pourquoi devons-nous maintenant payer pour récupérer le camping-car à la fourrière?»

Les frais de remorquage devraient être remboursés

Le remorquage du camping-car s’explique par un durcissement des règles du Walmart local. De plus en plus souvent, des habitants et des touristes garent leurs caravanes et leurs camping-cars pour la nuit sur le parking du supermarché. Pour empêcher cela, Walmart a fait appel à une entreprise de remorquage qui emporte spécifiquement les véhicules stationnés devant le supermarché depuis plus de trois heures.

Or, le camping-car du couple suisse est resté moins d’une heure sur ledit parking. Les deux Suisses ont donc droit à un remboursement. C’est ce que confirme également le Walmart concerné. «Nous sommes désolés de l’expérience que ces clients ont vécue», a déclaré une porte-parole au «Squamish Chief». «Nous nous efforçons de les contacter afin de leur rembourser les frais de remorquage.»

Les communes édictent leurs propres règles

Bien qu’il s’agisse d’une erreur dans le cas du remorquage du couple suisse, les touristes au Canada doivent régulièrement débourser des sommes importantes pour cause de stationnement interdit. Avec ses magnifiques paysages naturels et ses vastes routes dégagées, ce pays d’Amérique du Nord est une destination très prisée pour les voyages en camping-car. Les voyageurs doivent toutefois respecter certaines règles importantes.

Dans la province de Colombie-Britannique, où se trouve également la ville de Squamish, les communes et les entreprises sont autorisées à établir leurs propres règles concernant la durée de stationnement autorisée. Quiconque souhaite passer la nuit en dehors des campings doit donc à chaque fois se renseigner sur les réglementations en vigueur. C’est ce qu’indique l’International Drivers Association sur son site web. Les restrictions horaires, comme celles en vigueur chez Walmart, ne sont pas rares.

Il en va de même pour les parcs nationaux canadiens très prisés. Par exemple, toute personne souhaitant passer la nuit en camping-car près du célèbre lac Louise, dans le parc national de Banff, doit demander une autorisation au préalable. A défaut, elle s’expose à une amende pouvant s’élever à plusieurs milliers de francs.

* Noms connus