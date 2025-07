L'entreprise Onlyfans gagne beaucoup d'argent avec des prestations qu'elle ne fournit pas elle-même. En termes de revenus par collaborateur, la plateforme érotique laisse même loin derrière elle des géants de la technologie comme Google et Meta.

Les employés d'Onlyfans sont les plus rentables au monde... sans rien produire

1/4 Onlyfans amasse beaucoup d'argent avec peu de collaborateurs. Photo: Shutterstock

Jean-Claude Raemy

L’érotisme, ça fonctionne. Officiellement, OnlyFans se présente comme une «plateforme de monétisation de contenu personnel». On y trouve des publications sur le fitness, le style de vie ou la cuisine. Mais ce sont les contenus érotiques qui dominent largement… et qui rapportent le plus.

Le modèle fonctionne si bien qu’OnlyFans est aujourd’hui l’entreprise qui génère le plus de chiffre d’affaires par collaborateur, selon le média économique américain Visual Capitalist. Un record qui place la plateforme devant des géants comme YouTube, Amazon ou même Apple.

En termes de revenus globaux, OnlyFans ne rivalise pas avec les poids lourds de la tech. Mais si l'on se base sur le chiffre d'affaires par employé, elle écrase la concurrence. Même Nvidia, pourtant considérée comme l’entreprise la plus précieuse au monde en 2024, est distancée. Apple non plus ne fait pas le poids, selon les données de Visual Capitalist.

Plateforme/entreprise Chiffre d'affaires par employé, en dollars américains Onlyfans 37'600'000 Valve 19'000'000 YouTube 7'600'000 Nvidia 3'600'000 Instagram 2'500'000 Apple 2'400'000 Meta 2'200'000 Lyft 2'000'000 Twitch 2'000'000 Alphabet 1'900'000 Airbnb 1'500'000 Broadcom 1'400'000 Uber 1'400'000 Upwork 1'300'000 Etsy 1'200'000 Mercari 1'100'000 Microsoft 1'100'000 Instacart 1'000'000 Booking Holdings 1'000'000 Ebay 900'000 TikTok 600'000 Amazon 400'000

Créée en 2016 par le Britannique Tim Stokely, la plateforme Onlyfans appartient désormais majoritairement à Fenix International Limited, une société basée à Londres et dirigée par le milliardaire Leonid Radvinsky. En 2024, cette entreprise a engrangé 7,9 milliards de dollars de revenus, avec un effectif estimé entre 51 et 200 personnes. Un ratio qui fait d’OnlyFans l’une des entreprises les plus rentables au monde par tête.

Le jeu et la vidéo sur le podium

Loin derrière, la deuxième place revient à Valve, l’éditeur du portail de jeux vidéo Steam. En troisième position, on retrouve YouTube, la plateforme vidéo qui emploie un peu plus de 7000 personnes.

Comme YouTube, OnlyFans repose sur des contenus générés par ses utilisateurs. Ce modèle permet de limiter considérablement les besoins en personnel, contrairement aux entreprises plus classiques qui produisent elles-mêmes leurs services ou contenus.