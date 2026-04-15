La Cour suprême du Brésil a ordonné une enquête sur Flávio Bolsonaro pour calomnie présumée contre Lula. Le sénateur aurait lié le président à des crimes graves via une publication du 3 janvier.

La Cour suprême brésilienne demande une enquête sur Flávio Bolsonaro

La Cour suprême brésilienne demande une enquête sur Flávio Bolsonaro

AFP Agence France-Presse

La Cour suprême du Brésil a exigé l'ouverture d'une enquête pénale contre le sénateur Flávio Bolsonaro, principal rival du président Luiz Inácio Lula da Silva à la présidentielle d'octobre, pour «calomnie» présumée, après une publication liant le chef de l'Etat au narcotrafic.

Selon la décision, obtenue mercredi par l'AFP, le juge Alexandre de Moraes a ordonné à la police fédérale d'enquêter pour déterminer si le sénateur, fils aîné de l'ex-président Jair Bolsonaro, a commis le délit de «calomnie» contre Lula à travers cette publication, diffusée le 3 janvier sur les réseaux sociaux.

L'ouverture des investigations a été demandée par le ministère de la Justice et a reçu l'aval du parquet général, qui a estimé que la publication attribuait «faussement, publiquement et de manière injurieuse, des faits délictueux au président de la République». La police fédérale dispose de 60 jours pour réaliser les premières démarches.

«Délit de calomnie»

Dans cette publication, Flávio Bolsonaro a associé une image de Lula à celle du président vénézuélien d'alors, Nicolas Maduro, et l'a accompagnée d'un texte: «Lula sera dénoncé», est-il écrit, en le liant à un «trafic international de drogues et d'armes, blanchiment d'argent, soutien à des terroristes et à des dictatures, fraudes électorales».

Le juge Moraes a exigé «l'ouverture d'une enquête contre Flávio Nantes Bolsonaro, afin d'enquêter sur la commission présumée du délit de calomnie», prévu par le Code pénal brésilien, selon le document.

Le président de gauche, 80 ans, briguera un quatrième mandat en octobre face au sénateur Flavio Bolsonaro, 44 ans, fils de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022). Il a été désigné héritier politique par Jair Bolsonaro depuis sa prison, après sa condamnation à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'État assortie d'une inéligibilité à toute fonction publique.

Selon un sondage de l'institut Genial/Quaest publié mercredi, Flávio Bolsonaro devancerait Lula dans un éventuel deuxième tour de l'élection présidentielle d'octobre, par 42% contre 40%.