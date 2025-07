1/5 Des dizaines de bolides BMW, Ferrari et Lamborghini surpuissants traversent une ville du Kosovo. La plupart ont une plaque d'immatriculation suisse. Photo: Tiktok / @leaard9

Sandra Marschner

Sur leurs capots brille en rouge l’aigle bicéphale du drapeau albanais. Des dizaines de bolides rutilants – BMW, Ferrari, Lamborghini – traversent une ville du Kosovo en grande pompe. La scène, filmée depuis un balcon, montre un cortège impressionnant qui occupe toute la rue, sans fin apparente. Et un détail frappe immédiatement: la plupart des plaques d’immatriculation sont suisses.

Le vacarme des moteurs en plein été serait sans doute assourdissant si le son original de la vidéo n’était pas remplacé par une musique festive. Publiée sur le compte TikTok «leaard9», la séquence célèbre une atmosphère de fête.

Des plaques suisses pour un mariage kosovar

La légende du post indique qu'il s'agit d'une parade à l'occasion d'un mariage. «C'est ainsi qu'on va chercher la mariée», peut-on y lire en albanais. Interrogé par Blick, l'utilisateur indique qu'il s'agissait du mariage de son cousin.

Changement de décor: sur le parking d’une grande villa, les voitures de luxe sont filmées de près. Des curieux admirent les véhicules et immortalisent le moment sur leurs téléphones.

Sur son compte TikTok, l'utilisateur se présente également comme un passionné de voitures. C'est surtout la marque BMW qui semble l'avoir séduit. Il présente régulièrement des modèles BMW, montre les véhicules sous tous les angles ou pendant qu'ils roulent. Plus il y a de chevaux, mieux c'est, telle semble être sa devise.

Les internautes applaudissent… ou critiquent

Les commentaires sont en majorité enthousiastes. Beaucoup félicitent les mariés et saluent le cortège. Une utilisatrice commente: «Si mon futur mari et sa famille ne viennent pas me chercher comme ça, je n’en veux pas.» Un autre écrit en albanais: «Lamborghini, Ferrari et plaques d'immatriculation de Suisse! C'est comme ça qu'on fait.» Seules quelques critiques isolées affirment que la scène est excessive.

Ainsi, l'un d'entre eux ne semble pas des plus enthousiastes à l'idée de voir la parade de voitures suisses défiler dans les rues du Kosovo. Il écrit: «Ils peuvent boire de la bière suisse et chercher une épouse». Récemment, un conducteur suisse d'Audi portant un numéro de Thurgovie avait déjà fait parler de lui au Kosovo en fonçant sur un trottoir pour une manœuvre de dépassement risquée.