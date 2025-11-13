Blue Origin, l'entreprise spatiale de Jeff Bezos, a réussi un exploit technique majeur. Le propulseur de sa fusée New Glenn a atterri de manière contrôlée sur une barge en mer, une première pour la société qui pourrait révolutionner ses opérations spatiales.

L'entreprise de Jeff Bezos réussit une incroyable prouesse avec sa mégafusée

Une prouesse majeure a été réalisée avec la mégafusée New Glenn ce jeudi. Photo: AFP

Blue Origin, l'entreprise spatiale du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, a réussi jeudi à récupérer le propulseur de sa grande fusée New Glenn en la faisant atterrir de manière contrôlée sur une barge en mer, une avancée technique majeure pour la société.

Quelques minutes après le décollage et après la séparation des deux étages de la fusée, le premier étage ayant propulsé l'ensemble a réussi à se poser dans une manoeuvre très complexe s'apparentant à celles maîtrisées par l'entreprise rivale SpaceX du multimilliardaire Elon Musk. Cette réussite doit permettre à l'entreprise de Jeff Bezos d'accélérer la cadence de ses lancements et d'en réduire les coûts.