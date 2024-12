Vladimir Poutine a vanté l'accroissement considérable de la production d'armements dans le pays, et appelé à poursuivre. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

La Russie a conquis 189 localités ukrainiennes en 2024 et dispose de l'initiative sur «toute la ligne» de front, a affirmé lundi le président russe Vladimir Poutine dans un discours face aux principaux cadres de son ministère de la Défense. «Les troupes russes disposent de l'initiative stratégique sur toute la ligne de contact» en Ukraine, a-t-il dit, revendiquant «la libération de 189 localités» courant 2024.

«Je tiens à souligner que l'année écoulée a été une année charnière s'agissant de la réalisation des objectifs de l'opération militaire spéciale», a-t-il ajouté, utilisant l'euphémisme de rigueur en Russie pour mentionner l'assaut contre l'Ukraine. Le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, qui s'exprimait après M. Poutine, a lui indiqué que la Russie avait pris 4500 km2 de territoire ukrainien cette année, et avançait actuellement de «30km2 par jour». Le ministre n'a donné aucune indication quant aux pertes russes, un sujet sensible et classé secret, mais a affirmé avoir comptabilisé 560'000 soldats tués ou blessés en 2024 et un million depuis le début de l'assaut russe en février 2022. Des données invérifiables.

Et combien de morts?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait lui admis la semaine passée la mort de 43'000 soldats et 370'000 blessés. Il avait estimé les pertes russes à 198'000 tués et 550'000 blessés. Vladimir Poutine a une nouvelle fois accusé les pays de l'OTAN, alliés de l'Ukraine, de constituer une menace pour la Russie. «Les pays de l'OTAN augmentent leurs dépenses militaires. Des groupes d'intervention de l'alliance ont été formés et rassemblés près des frontières de la Russie», a-t-il accusé.

Le ministre Andreï Belooussov a lui jugé que l'armée russe devait se préparer «à toutes les évolutions possibles de la situation, y compris la possibilité d'un conflit armé avec l'OTAN en Europe dans les décennies à venir».

La Russie récuse le terme d'invasion s'agissant de son assaut contre l'Ukraine, et estime que son offensive visait à repousser l'OTAN, que Kiev veut rejoindre, et juguler une menace existentielle. Vladimir Poutine a dans ce contexte vanté l'accroissement considérable de la production d'armements dans le pays, et appelé à poursuivre. «Il faut régler toutes les questions relatives à la production de masse et au déploiement des systèmes nationaux pour mener les frappes, y compris les systèmes hypersoniques», a-t-il dit.

Le maître du Kremlin a également indiqué que les forces russes commençaient à utiliser des systèmes robotisés, assistés d'IA. «Les soldats reçoivent des systèmes robotisés avancés, dont certains utilisent des technologies d'intelligence artificielle» (IA), a-t-il affirmé.