1/5 Fin novembre, la Russie a attaqué la ville ukrainienne de Dnipro. Photo: keystone-sda.ch

Denis Molnar

Fin novembre, la Russie a attaqué pour la première fois la ville ukrainienne de Dnipro depuis les airs avec un nouveau missile de moyenne portée, un Orechnik. Celui-ci peut également être équipé d'ogives nucléaires, comme l'a déclaré plus tard le chef du Kremlin Vladimir Poutine dans une allocution télévisée. L'utilisation de cette arme pourrait être comprise comme une menace à l'encontre des pays occidentaux qui fournissent à l'Ukraine des missiles de plus grande portée et leur permettent d'utiliser ces armes sur le territoire russe, a rapporté l'AFP.

Le 11 décembre, Moscou a ensuite accusé l'Ukraine d'avoir attaqué un aérodrome militaire dans le sud de la Russie avec des ATACMS fournis par les États-Unis et a menacé de riposter. «Une réponse suivra», a déclaré jeudi aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. «Elle aura lieu à un moment et d'une manière qui seront considérés comme appropriés. Elle suivra certainement». L'armée russe a déjà fait une déclaration «claire et sans équivoque» à ce sujet, a ajouté Dmitri Peskov.

«Dans les prochains jours»

Un représentant du gouvernement américain a mis en garde mercredi contre une attaque par un missile Orechnik. Celle-ci pourrait être imminente «dans les prochains jours». Poutine a vanté la nouvelle arme comme étant si puissante que si l'on disposait de suffisamment de ce système moderne, «nous serions sur le point de rendre l'utilisation d'armes nucléaires pratiquement superflue».

Selon le chef du Kremlin, un tir sur Kiev est également possible si l'Ukraine ne cesse pas ses attaques sur le territoire russe avec des missiles ATACMS. Selon les experts, un Orechnik vole à une vitesse dix fois supérieure à celle du son et peut atteindre des cibles à une distance d'environ 5000 kilomètres.

«La Russie poursuit ses efforts pour intimider l'Europe avec Orechnik», écrit Anton Geraschenko, un ancien collaborateur du ministère ukrainien de l'Intérieur, sur X le 9 décembre. Dans le post, on peut également voir une carte qui, selon Anton Geraschenko, a été diffusée sur Telegram par des «canaux de propagande» russes. Elle montre le temps qu'il faudrait au missile pour atteindre sa cible s'il était lancé depuis la Biélorussie. Il ne faudrait qu'un peu plus de huit minutes pour atteindre Paris ou Londres.

Pour rappel, à la fin de la semaine dernière, la Russie avait annoncé son intention de déployer son nouveau système de dissuasion pour l'Occident également en Biélorussie voisine.