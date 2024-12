Le renversement d'Assad est une catastrophe stratégique pour Poutine

Vladimir Poutine n'a pu que constater le renversement éclair de son allié Bachar al-Assad, un revers géopolitique et militaire pour le maître du Kremlin.

En douze jours, le château de carte syrien s'est effondré: Vladimir Poutine n'a pu que constater le renversement éclair de son allié Bachar al-Assad, un revers géopolitique et militaire pour le maître du Kremlin qui interroge sur l'avenir de la présence russe dans la région.

Le contraste entre 2015 et 2024 est saisissant: il y a quasiment dix ans, le soutien des forces russes avait permis à l'armée syrienne d'inverser le cours de la guerre et de reprendre le contrôle d'une grande partie du pays en proie à une rébellion jihadiste.

Cette fois, Moscou n'a rien pu faire

Cette victoire pour Vladimir Poutine, face à des Occidentaux absents, avait marqué le grand retour de la Russie sur la scène internationale. Mais cette fois-ci, Moscou n'a rien pu faire ou presque.

«Moscou ne dispose pas des troupes, des ressources, de l'influence et de l'autorité suffisantes pour intervenir efficacement par la force en dehors de l'ex-URSS», affirme Rouslan Poukhov, directeur du Centre d'analyse des stratégies et des technologies à Moscou, jugeant qu'une «défaite à retardement» était inévitable.

Dans un éditorial au quotidien Kommersant, cet expert souligne que l'assaut «prolongé» contre l'Ukraine, qui mobilise depuis février 2022 des centaines de milliers de soldats et la majeure partie des capacités militaires russes, a «affaibli» la force de frappe de Moscou.

Si l'armée russe a assuré le 1er décembre aider les forces syriennes à «repousser» les rebelles dans le Nord, ses attaques aériennes ont été limitées. «Essayer de maintenir (Bachar al-Assad) aurait de toute façon abouti à un échec», estime de son côté Fiodor Loukianov, un analyste politique russe.

La Russie risque d'y perdre beaucoup

La Russie a été «surprise» par l'offensive fulgurante des rebelles, a affirmé lundi le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. Pourtant, en près de dix ans, le dispositif russe s'était étoffé dans le pays. L'armée de Moscou dispose notamment d'une base navale stratégique à Tartous, qui ouvre sur la Méditerranée, d'un aérodrome militaire à Hmeimim et plusieurs milliers de soldats russes sont présents sur le territoire, selon des experts occidentaux.

«Ces bases jouent un rôle dans les efforts de la Russie pour projeter sa puissance non seulement à l'intérieur de la Syrie, mais aussi dans l'ensemble de la région, y compris en Libye, au Soudan et dans d'autres parties de l'Afrique», explique dans une note le Soufan Center, basé à New York.

« Mener des négociations pour assurer la sécurité du personnel diplomatique Sergueï Narychkine, patron du renseignement extérieur »

La base à Tartous est essentielle pour les navires russes qui peuvent circuler en mer Méditerranée sans passer par les détroits turcs, tandis que l'aérodrome à Hmeimim est utilisé pour organiser les déploiements des mercenaires de l'Africa Corps en Afrique. La chute de Bachar al-Assad «représente une contraction de cette capacité de la Russie (...) et donc de sa prétention à être une grande puissance», abonde Clarke Cooper, du cercle de réflexion américain Atlantic Council.

Quid donc de la présence russe en Syrie dans les prochains mois?

«Il faudra, très probablement, retirer les bases» de Tartous et Hmeimim, anticipe Fiodor Loukianov. Le Kremlin a expliqué faire ces dernières heures «tout ce qui est possible» pour «entrer en contact avec ceux qui peuvent se charger de sécuriser les installations militaires russes, une question très importante».

Le patron du renseignement extérieur (SVR), Sergueï Narychkine, a dit lundi «mener des négociations» pour «assurer la sécurité» du personnel diplomatique. Traduction: la Russie a perdu la main et nul ne sait si les rebelles, menés par des islamistes radicaux, accepteront de faire le jeu de l'armée russe, qui les a combattu et pilonné depuis 2015.

En l'état, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit lundi s'attendre à une «période très difficile et instable» en Syrie. Il n'a pas non plus confirmé l'arrivée à Moscou de Bachar al-Assad, annoncée la veille par les agences de presse russes, citant une source au sein de la présidence russe.

L'Ukraine est-il la priorité?

Depuis dimanche, des blogueurs militaires russes soutenant l'offensive contre l'Ukraine rappelaient que seule cette dernière importe aux yeux de Moscou.

«L'image de notre pays dépendra entièrement des résultats de l'opération militaire spéciale en Ukraine, qui est plus importante que toute autre chose en ce moment», a estimé sur Telegram Alexandre Kots, suivi par plus de 500.000 abonnés.