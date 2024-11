La star du reggaeton s'excuse pour les paroles de son single «+57» jugées offensantes. Les critiques viennent d'organismes de protection de l'enfance et de médias spécialisés, qualifiant la chanson de «catastrophe».

La star colombienne du reggaeton Karol G s'est excusée lundi pour des paroles de son nouveau single «+57» jugées offensantes, un organisme colombien de défense des droits des enfants estimant qu'il sexualisait les mineures.

Le nouveau single sorti jeudi en collaboration avec d'autres artistes colombiens tels que J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro et Blessd, a été fortement critiqué pour une phrase dans laquelle Feid et Maluma font référence à une femme qui est «mamacita (belle) depuis qu'elle a quatorze ans».

La protection de l'enfance s'est offusqué que «+57» (l'indicatif téléphonique international de la Colombie) fasse la promotion «de contenus qui sexualisent dès le plus jeune âge». «Il n'y a pas de marché qui justifie ces paroles», a déclaré sur X sa directrice Astrid Caceres.

Karol G se défend

Depuis sa sortie, le single fait également l'objet d'articles de presse et de magazines spécialisés, tels que Rolling Stone en espagnol le qualifiant de «catastrophe» qui «prône la sexualisation des mineurs». Face à la polémique, Karol G, 33 ans, a assuré que les paroles «ont été prises hors contexte», et s'est excusée «du fond du coeur» sur les réseaux sociaux.

Considérée comme l'une des artistes de reggaeton et de pop urbaine les plus influentes au monde, Karol G a été couronnée de nombreuses récompenses internationales dont un Grammy Awards, cinq Latin Grammy Awards et quatre Billboard Music Awards.