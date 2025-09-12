Le gouvernement hongrois a publié un décret contenant une liste de prénoms féminins et masculins à destination des jeunes parents. Ils seront désormais obligés de choisir parmi cette sélection, rapporte la RTS.

En Hongrie, votre bébé peut s'appeler Gandalf ou Légolas

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban à Bruxelles, le lundi 3 février 2025. Photo: KEYSTONE

Le prénom d'un enfant est plus politique qu'il n'y parait. Le gouvernement de Viktor Orban a décidé de restreindre le choix des jeunes parents pour préserver l'identité et la cohésion nationales, rapporte la RTS.

Le gouvernement a publié dans un décret une liste officielle de 2600 prénoms féminins et 2000 prénoms masculins, établie par des représentants religieux, ethniques et culturels, précise le média hongrois Daily News Hungary.

Le prénom Gandalf autorisé

Si la liste contient beaucoup de prénoms hongrois traditionnels, comme Laszlo ou Tibor, elle autorise aussi des prénoms plus originaux comme Galahad, Dagobert, Gandalf ou Legolas. De même pour les filles, en plus des prénoms traditionnels se trouvent aussi Mogyoró, Psziché, Sakira, Szaraszvati et Sosána.

En plus des prénoms hongrois, la liste recence aussi des prénoms grecs, arméniens, bulgares et polonais pour représenter les 13 minorités ethniques vivant en Hongrie.

Jusqu'à présent, les jeunes parents devaient faire valider le prénom de leur enfant par un Centre de recherche linguistique indépendant. Les linguistes évaluaient ensuite leur requête pour vérifier leur conformité avec l'orthographe hongrois, les tendances internationales et si le prénom en question n'offensait personne, explique Daily News Hungary.