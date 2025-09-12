DE
FR

Viktor Orban a tranché
En Hongrie, votre bébé peut s'appeler Gandalf ou Légolas

Le gouvernement hongrois a publié un décret contenant une liste de prénoms féminins et masculins à destination des jeunes parents. Ils seront désormais obligés de choisir parmi cette sélection, rapporte la RTS.
Publié: 21:49 heures
Partager
Écouter
Le Premier ministre hongrois Viktor Orban à Bruxelles, le lundi 3 février 2025.
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Le prénom d'un enfant est plus politique qu'il n'y parait. Le gouvernement de Viktor Orban a décidé de restreindre le choix des jeunes parents pour préserver l'identité et la cohésion nationales, rapporte la RTS

A lire aussi
L'OFS dévoile les prénoms les plus populaires en Suisse en 2024
Emma et Noah en tête
L'OFS dévoile les prénoms les plus populaires en Suisse en 2024
De Daniel à Noah, comment les prénoms suisses ont changé depuis 1954
Ce que cache le top de 2024
De Daniel à Noah, comment les prénoms suisses ont évolué depuis 1954

Le gouvernement a publié dans un décret une liste officielle de 2600 prénoms féminins et 2000 prénoms masculins, établie par des représentants religieux, ethniques et culturels, précise le média hongrois Daily News Hungary

Le prénom Gandalf autorisé

Si la liste contient beaucoup de prénoms hongrois traditionnels, comme Laszlo ou Tibor, elle autorise aussi des prénoms plus originaux comme Galahad, Dagobert, Gandalf ou Legolas. De même pour les filles, en plus des prénoms traditionnels se trouvent aussi Mogyoró, Psziché, Sakira, Szaraszvati et Sosána. 

En plus des prénoms hongrois, la liste recence aussi des prénoms grecs, arméniens, bulgares et polonais pour représenter les 13 minorités ethniques vivant en Hongrie. 

A lire aussi
Des parents appellent leur fille Tiktu Spring Hokkaidö
La justice de Fribourg valide
Des parents appellent leur fille Tiktu Spring Hokkaidö
L'internaute qui proposera le meilleur nom pour ce bébé remportera 170 francs
Une astuce pas si bête
L'internaute qui proposera le meilleur nom pour ce bébé remportera 170 francs

Jusqu'à présent, les jeunes parents devaient faire valider le prénom de leur enfant par un Centre de recherche linguistique indépendant. Les linguistes évaluaient ensuite leur requête pour vérifier leur conformité avec l'orthographe hongrois, les tendances internationales et si le prénom en question n'offensait personne, explique Daily News Hungary.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus