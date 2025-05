Les célèbres îles Similan et Surin en Thaïlande seront interdites aux visiteurs jusqu'au 14 octobre. La raison de cette mesure? Laisser du répit à la nature et protéger les vacanciers pendant la saison des pluies.

1/4 Les îles populaires de Similan et Surin en Thaïlande seront fermées aux visiteurs jusqu'au 14 octobre. Photo: imago/Westend61

Daniel Macher et Keystone-SDA

Les célèbres îles Similan et Surin, situées en mer d’Andaman, au large de la Thaïlande, sont désormais interdites d’accès aux visiteurs. Cette fermeture temporaire, en vigueur jusqu’au 14 octobre, a pour but de permettre à la nature de se régénérer après la haute saison touristique, a annoncé le gouvernement thaïlandais. Elle vise également à protéger les vacanciers durant la saison des pluies, lorsque la mer est généralement très agitée.

«Il s’agit d’une fermeture annuelle mise en place pour préserver l’équilibre fragile de l’écosystème marin, limiter l’impact du tourisme, laisser la nature reprendre ses droits et éviter les incidents liés aux conditions météorologiques durant la mousson», précise un communiqué publié sur Facebook.

Très prisées par les plongeurs et les excursions à la journée, les îles Similan et Surin sont accessibles notamment depuis Phuket ou la région de Khao Lak, sur la côte ouest de la Thaïlande. Pendant la saison sèche, de nombreux bateaux d'excursion se pressent chaque jour devant les plages de sable blanc immaculé et les impressionnantes formations rocheuses de ces deux îles.

Un billet électronique obligatoire

Prévue dans cinq mois, la réouverture des deux îles sera couplée d'une nouvelle règle: En effet, les visiteurs devront désormais se munir d’un billet d’entrée électronique et y enregistrer leur numéro de passeport. Cette mesure concernera six parcs nationaux marins, dont les très populaires îles Phi Phi. Le coût de ce nouveau billet n’a pas encore été communiqué.

La célèbre baie de Maia, au large de l’île inhabitée de Phi Phi Leh, sera également fermée temporairement, mais seulement pour deux mois, du début août à fin septembre. Là aussi, la décision vise à laisser l’écosystème fragile de la baie se remettre de la pression touristique. Cette plage paradisiaque, bordée de falaises spectaculaires, a été rendue mondialement célèbre par le film «La Plage» avec Leonardo DiCaprio, où elle apparaît encore totalement intacte.