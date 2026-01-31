Il arrache deux pages de son passeport et se fait arrêter

Un jeune homme a été interpellé lundi par la police allemande à l'aéroport de Karlsruhe. Il avait arraché deux pages de son passeport pour y prendre des notes et l'a ainsi rendu invalide. Mais quelles sont les règles concernant votre passeport?

Marian Nadler

Un homme de 22 ans s'est vu refuser l'embarquement pour Londres à l'aéroport de Karlsruhe lundi, parce que son passeport était endommagé. Selon un communiqué de la police fédérale, l'homme avait impulsivement arraché deux pages de son passeport pour prendre des notes. Ce simple geste a rendu son document invalide.

L'état inhabituel de son passeport allemand a été immédiatement remarqué au contrôle. Un agent de la police fédérale a constaté l'absence de pages et s'est adressé directement au voyageur. Le jeune homme lui a expliqué les avoir arrachées et utilisées faute de papier sur lui. Les agents lui ont alors expliqué que son passeport endommagé était considéré comme invalide et son voyage à Londres s'est arrêté avant d'avoir commencé.

Le document endommagé a été saisi et l'homme pourrait faire l'objet de poursuites pénales pour dégradation de biens. Même s'il ne connaissait pas cette règle, le jeune voyageur n'a pas pu y échapper. Alors pour éviter de vous retrouver dans une situation de ce type, voici ce que vous ne devez absolument pas faire avec votre passeport suisse.

En cas de perte ou de vol

Si vous avez déclaré votre passeport perdu ou volé, vous ne devez en aucun cas l'utiliser à nouveau si vous le retrouvez, que ce soit pour voyager ou comme pièce d'identité, explique le site Internet du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). En effet, votre passeport est officiellement considéré comme bloqué et n'a plus de validité légale. Avec un passeport bloqué, vous risquez de ne pas passer les frontières ni les contrôles d'identité.

L'accès et l'entrée sur le territoire peuvent vous être refusés. Vous pourriez aussi être considérés comme suspects lors des contrôles. La police peut vous retenir jusqu'à ce que votre identité soit formellement établie. Si vous tentez de voyager avec un passeport bloqué, vous vous retrouverez inévitablement dans l'une des situations suivantes:

Etre retenu par les autorités, la police et les contrôles aux frontières,

Devoir constamment expliquer que vous êtes le propriétaire légitime,

Au final, vous devrez de toute façon demander un nouveau document.

Falsifier, modifier ou manipuler un passeport

Selon la loi sur les documents d'identité, toute modification apportée au passeport par des personnes non autorisées – par exemple le nom, les photos ou le nombre de pages – est un délit punissable. Même chose pour la suppression ou la modification de caractéristiques de sécurité.

Utiliser le passeport d'une autre personne

Utiliser le passeport d'une autre personne est un vol d'identité d'après le Code pénal. L'utilisation frauduleuse du passeport d'une autre personne pour obtenir des services, des prêts ou d'autres avantages est aussi une infraction pénale.

Laisser son passeport à une personne non autorisée

Ne laissez jamais votre passeport sans surveillance, surtout pendant les vacances. Il peut être volé et utilisé à mauvais escient, et vous pourriez en être tenu responsable. Ne le remettez qu'aux autorités et aux institutions légitimes.



