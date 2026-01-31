DE
FR

Son voyage est annulé
Il arrache deux pages de son passeport et se fait arrêter

Un jeune homme a été interpellé lundi par la police allemande à l'aéroport de Karlsruhe. Il avait arraché deux pages de son passeport pour y prendre des notes et l'a ainsi rendu invalide. Mais quelles sont les règles concernant votre passeport?
Publié: il y a 35 minutes
1/7
Un Allemand a déchiré des pages de son passeport pour s'en servir comme bloc-notes, lundi à l'aéroport de Karlsruhe.
Photo: imago/
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian Nadler

Un homme de 22 ans s'est vu refuser l'embarquement pour Londres à l'aéroport de Karlsruhe lundi, parce que son passeport était endommagé. Selon un communiqué de la police fédérale, l'homme avait impulsivement arraché deux pages de son passeport pour prendre des notes. Ce simple geste a rendu son document invalide.

A lire aussi
Le passeport suisse est le meilleur du monde… parce que personne ne le connaît
Chronique
Rejoindre l'Inde sans avion
Le passeport suisse est le meilleur du monde… parce que personne ne le connaît
La Suisse brille dans le nouveau classement des passeports les plus puissants au monde
Nouveau classement
Le passeport suisse sur le podium des plus puissants au monde en 2026

L'état inhabituel de son passeport allemand a été immédiatement remarqué au contrôle. Un agent de la police fédérale a constaté l'absence de pages et s'est adressé directement au voyageur. Le jeune homme lui a expliqué les avoir arrachées et utilisées faute de papier sur lui. Les agents lui ont alors expliqué que son passeport endommagé était considéré comme invalide et son voyage à Londres s'est arrêté avant d'avoir commencé. 

Le document endommagé a été saisi et l'homme pourrait faire l'objet de poursuites pénales pour dégradation de biens. Même s'il ne connaissait pas cette règle, le jeune voyageur n'a pas pu y échapper. Alors pour éviter de vous retrouver dans une situation de ce type, voici ce que vous ne devez absolument pas faire avec votre passeport suisse.

En cas de perte ou de vol

Si vous avez déclaré votre passeport perdu ou volé, vous ne devez en aucun cas l'utiliser à nouveau si vous le retrouvez, que ce soit pour voyager ou comme pièce d'identité, explique le site Internet du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). En effet, votre passeport est officiellement considéré comme bloqué et n'a plus de validité légale. Avec un passeport bloqué, vous risquez de ne pas passer les frontières ni les contrôles d'identité.

L'accès et l'entrée sur le territoire peuvent vous être refusés. Vous pourriez aussi être considérés comme suspects lors des contrôles. La police peut vous retenir jusqu'à ce que votre identité soit formellement établie. Si vous tentez de voyager avec un passeport bloqué, vous vous retrouverez inévitablement dans l'une des situations suivantes:

  • Etre retenu par les autorités, la police et les contrôles aux frontières,
  • Devoir constamment expliquer que vous êtes le propriétaire légitime,
  • Au final, vous devrez de toute façon demander un nouveau document.

Falsifier, modifier ou manipuler un passeport

Selon la loi sur les documents d'identité, toute modification apportée au passeport par des personnes non autorisées – par exemple le nom, les photos ou le nombre de pages – est un délit punissable. Même chose pour la suppression ou la modification de caractéristiques de sécurité.

Utiliser le passeport d'une autre personne

Utiliser le passeport d'une autre personne est un vol d'identité d'après le Code pénal. L'utilisation frauduleuse du passeport d'une autre personne pour obtenir des services, des prêts ou d'autres avantages est aussi une infraction pénale.

Laisser son passeport à une personne non autorisée

Ne laissez jamais votre passeport sans surveillance, surtout pendant les vacances. Il peut être volé et utilisé à mauvais escient, et vous pourriez en être tenu responsable. Ne le remettez qu'aux autorités et aux institutions légitimes. 


Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus