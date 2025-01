Deux militants écolos perturbent une pièce avec Sigourney Weaver à Londres

Des militants de Just Stop Oil ont interrompu mardi à Londres une pièce de William Shakespeare dans laquelle jouait notamment Sigourney Weaver. Ils protestaient contre l'inaction face au réchauffement climatique, brandissant un panneau et utilisant un canon à confettis.

L'actrice Sigourney Weaver avait reçu un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière à Venise le 28 août 2024 (archives). Photo: imago/ZUMA Press

AFP Agence France-Presse

Deux militants du groupe écologiste Just Stop Oil ont perturbé lundi soir la représentation d'une pièce de Shakespeare avec l'actrice américaine Sigourney Weaver, dans le West end londonien. Leur but: dénoncer l'inaction politique face au réchauffement climatique.

Munis d'un panneau «Plus de 1,5°C, c'est un naufrage mondial» et d'un canon à confettis, ils sont montés sur scène vers 20h00 GMT lors de la deuxième représentation de «La Tempête» ("The Tempest") au Theatre Royal Drury Lane, selon des images diffusées par le groupe. Assise sur une chaise, la star d'"Alien», 75 ans, a été escortée hors de la scène, de même que les deux militants, majoritairement hués par le public.

2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée et la température moyenne des deux dernières années a dépassé la limite de 1,5°C de réchauffement fixée par l'accord de Paris, adopté en 2015. L'organisation Just Stop Oil réclame la fin de l'exploitation des énergies fossiles d'ici à 2030.

Lieux culturels ciblés

«J'ai peur pour mes enfants, je ne peux me résoudre à les laisser plonger dans un avenir fait de pénuries alimentaires, de tempêtes mortelles et de guerres pour les ressources», a déclaré Hayley Walsh, qui est montée sur scène lundi, citée dans un communiqué de l'organisation. Par le passé, Just Stop Oil a ciblé des lieux culturels, comme la National Gallery, où des militants avaient aspergé de soupe les «Tournesols» de Vincent Van Gogh.

Il avaient également ciblé des évènements sportifs très médiatisés, comme le Grand Prix de Formule 1 de Silverstone ou le tournoi de tennis de Wimbledon. Plusieurs de ses militants ont été condamnés à des peines de prison après avoir pris part à des actions. «The Tempest», adaptation d'une des pièces du dramaturge William Shakespeare, se joue jusqu'au 1er février dans la capitale britannique.