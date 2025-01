Le président élu est arrivé à Washington samedi soir pour une réception et un feu d'artifice. Il a déjà promis des changements rapides et radicaux dès sa prise de fonction lundi après-midi.

Donald Trump en 2020 lors de la signature de l'un de ces fameux décrets. Photo: dr

ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump a promis samedi qu'il signerait un nombre «record» de décrets présidentiels immédiatement après sa prestation de serment lundi à Washington, où il est attendu dès ce samedi soir.

Dans un entretien téléphonique avec la chaîne NBC News, le très prochain 47e président des Etats-Unis a dit ne pas avoir de chiffre précis en tête mais qu'il comptait parapher, à partir de lundi après-midi, un nombre «record» de décrets, des textes juridiques émanant du pouvoir exécutif.

Au moins une centaine de décrets évoqués

«Plus d'une centaine?», lui a alors demandé la journaliste de NBC News: «Dans cette fourchette au moins», a répondu le tribun républicain qui s'est engagé pendant sa campagne et depuis qu'il a été élu à défaire les politiques de l'administration de Joe Biden. «Dès que j'aurai prêté serment, je lancerai le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine», avait-il assuré en meeting. L'expulsion d'immigrés clandestins – qui seraient environ 11 millions aux Etats-Unis – «débutera très, très rapidement», a martelé samedi M. Trump.

«Je ne peux dire dans quelles villes car les choses sont en train de bouger», a-t-il ajouté, après qu'un responsable de sa future administration eut parlé vendredi de Chicago, ville démocrate. «Il va y avoir des actions dans tout le pays. Chicago n'est qu'un endroit parmi d'autres», a dit sur Fox News, Tom Homan, ex-directeur de l'agence pour le contrôle des frontières et de l'immigration (ICE) et qui sera chargé de la protection des frontières.

Un froid glacial contrarie ses plans

Donald Trump avait également annoncé vendredi avoir renoncé à ce que sa cérémonie d'investiture se déroule, comme le veut la tradition, à l'extérieur du Capitole, siège du Congrès, en raison du froid polaire qui va balayer lundi la capitale fédérale. Sa prestation de serment aura lieu à l'intérieur du Capitole, sous sa Rotonde, une première en 40 ans. «Je pense qu'on a pris la bonne décision. Le temps prévu a l'air vraiment mauvais et froid et je pense que cela aurait représenté un risque pour plein de gens», a justifié le dirigeant de 78 ans. Il est attendu samedi soir à Washington pour une réception dans l'un de ses golfs et un feu d'artifice en Virginie, tout près de la capitale fédérale.