La future administration Trump envisage apparemment une vaste opération contre les immigrés illégaux à Chicago dès la semaine prochaine.

Cédric Hengy

La future administration Trump envisage apparemment une vaste opération contre les immigrés illégaux à Chicago dès la semaine prochaine, rapporte le Wall Street Journal, citant quatre sources informées des préparatifs. Cette opération marquerait la première étape de la campagne d’expulsions massives promise par Donald Trump.

Le raid, prévu dès mardi matin après son investiture, devrait s’étendre sur une semaine. Entre 100 et 200 agents du service de l’immigration et des douanes (ICE) seraient mobilisés pour cette mission.

Trump avait annoncé durant sa campagne une expulsion de masse sans précédent. Actuellement, le système d’immigration américain est en crise, avec plus de 11 millions d’immigrés illégaux estimés sur le territoire.

Un sujet qui préoccupe la population

La future administration Trump prévoit de cibler principalement les immigrés sans permis de séjour ayant un casier judiciaire. Le raid prévu à Chicago viserait les personnes faisant l’objet d’un avis d’expulsion.

Le débat sur l’immigration illégale s’est intensifié ces dernières années, particulièrement avant les élections présidentielles de novembre. Pour de nombreux électeurs, le contrôle des frontières et la lutte contre l’immigration illégale figurent parmi les priorités nationales.

L’équipe de transition de Trump aurait identifié des villes susceptibles de servir d’exemples, notamment les «villes-refuges». Ces municipalités limitent leur coopération avec les autorités fédérales en matière d’immigration.

Des raids dans d'autres villes sont également possibles

Selon le Wall Street Journal, Chicago a été choisie comme cible en raison du grand nombre de personnes visées et d’un conflit entre l’équipe Trump et le maire de la ville, Brandon Johnson. Tom Homan, désigné par Trump pour superviser la protection des frontières, avait déjà laissé entendre cette opération lors d’une visite à Chicago le mois dernier.

«Nous allons commencer ici même, à Chicago, dans l’Illinois», a-t-il déclaré lors d’une fête de Noël dans le nord de la ville. «Si le maire de Chicago refuse de coopérer, qu’il démissionne. Mais s’il s’oppose à nous en protégeant délibérément un immigrant clandestin, je le poursuivrai en justice.»

D’autres «villes-refuges», telles que New York, Los Angeles, Denver et Miami, sont également dans le collimateur et des opérations similaires pourraient s’y dérouler, selon le Wall Street Journal. Pendant ce temps, économistes et employeurs s’inquiètent des répercussions économiques: des expulsions massives pourraient entraîner une pénurie de main-d’œuvre dans des secteurs clés comme la construction, l’agriculture et les services.