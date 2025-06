Une fusillade a eu lieu mardi dans une école de Graz, en Autriche. Onze personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées. L'auteur, âgé de 21 ans, s'est donné la mort.

Un ancien élève de 21 ans a tué par balles neuf personnes dans un établissement scolaire de Graz en Autriche, un drame sans précédent dans le pays alpin qui a décrété trois jours de deuil national.

Les autorités ont fait état d'un bilan de 11 morts, dont l'auteur des tirs, et de douze blessés graves. L'âge des victimes n'a pas été précisé. L'auteur présumé a agi seul et s'est donné la mort dans les toilettes, selon la police qui s'est refusée à toute spéculation sur son mobile à ce stade.

Le jeune homme, un Autrichien de 21 ans originaire de la région, a utilisé pour commettre l'attaque un fusil et une arme de poing qu'il détenait légalement. Il avait été scolarisé dans cet établissement secondaire accueillant des élèves de 14 à 18 ans mais n'avait pas terminé son cursus.

Dans une interview accordée à «Puls24», un père de deux élèves raconte que l'un de ses fils se trouvait dans la classe où l'agresseur a tiré plusieurs coups de feu. Pour survivre, il s'est jeté au sol et a fait le mort. Leur père ajoute qu'à présent, ses enfants se portent bien, mais que certains de leurs amis ont été blessés. Sa nièce, qui fréquente également le lycée, a aussi entendu des coups de feu, mais se trouvait dans une autre salle de classe et a pu quitter le bâtiment saine et sauve.

Selon un article du journal «Krone», une perquisition a été effectuée cet après-midi au domicile du défunt. La police y aurait trouvé une lettre d'adieu, mais son contenu reste inconnu et la police n'a pas encore fait de déclaration officielle.