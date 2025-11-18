La Vegemite, emblème culinaire australien, est au cœur d'une bataille juridique insolite. Un prisonnier revendique son droit de consommer ce condiment controversé, interdit dans les prisons victoriennes pour des raisons de sécurité.

Un détenu saisit la justice pour pouvoir manger de la Vegemite, interdite en prison

La Vegemite est interdite en prison. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Pour certains, le simple goût de la pâte à tartiner Vegemite peut s'apparenter à une punition cruelle, mais un détenu australien tient à pouvoir en déguster en prison. Il considère cela comme un droit humain fondamental.

Andre McKechnie, un prisonnier condamné pour meurtre, poursuit en justice le commissaire des prisons de l'Etat de Victoria (sud) dans le but inédit de pouvoir manger ce condiment typiquement australien.

Interdit pour plusieurs raisons

La Vegemite est interdite dans les prisons de l'Etat de Victoria depuis 2006 en raison de craintes que cette pâte à tartiner, riche en levure, puisse être utilisée pour fabriquer de l'alcool artisanal connu sous le nom de «pruno» ou «hooch».

Les détenus peuvent également utiliser la Vegemite sur des objets de contrebande pour masquer leur odeur aux chiens renifleurs, selon une liste officielle des articles interdits en prison.

La pâte à tartiner brun foncé et salée produite à base d'extrait de levure a été créée à Melbourne dans les années 1920 afin de remédier à des pénuries de Marmite, une pâte similaire venue du Royaume-Uni.

Identité australienne

Le détenu soutient qu'il a le droit de consommer de la Vegemite parce que cela fait «partie de sa culture en tant qu'Australien», selon des documents judiciaires communiqués à l'AFP. Dans sa plainte, M. Mckechnie s'appuie sur la charte des droits de l'homme de l'Etat de Victoria, qui stipule que personne ne devrait se voir refuser l'opportunité de «profiter de sa culture».

En 2022, un conseil municipal de Melbourne a déclaré que l'odeur distinctive émanant d'une usine locale de Vegemite avait une valeur patrimoniale «significative». Cette année, une entreprise aérospatiale australienne a caché un petit pot de Vegemite dans la coiffe d'une fusée.

Mais le goût prononcé de la Vegemite ne plaît pas à tout le monde. En 2018, la Vegemite a été présentée au «Musée de la nourriture dégoûtante» en Suède, aux côtés de harengs fermentés, de cerveaux de singe et de fromage infesté de larves.