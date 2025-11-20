Dès le 4 décembre, Meta bloquera l’accès des Australiens de moins de 16 ans à Facebook et Instagram. Ces adolescents pourront à nouveau accéder à leurs comptes «tels qu'ils les ont laissés» une fois l'âge requis.

Meta va exclure les Australiens de moins de 16 ans d'Instagram et Facebook le 4 décembre

Dès le 4 décembre, Meta bloquera les 13-15 ans en Australie sur Facebook, Instagram et Threads. Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Meta va exclure les Australiens de moins de 16 ans de Facebook et d'Instagram à partir du 4 décembre, six jours avant l'entrée en application d'une loi radicale interdisant aux adolescents l'accès aux réseaux sociaux. «A partir d'aujourd'hui, Meta va notifier les utilisateurs australiens qu'il comprend être âgés de 13 à 15 ans qu'ils perdront l'accès à Instagram, Threads et Facebook», a annoncé jeudi le groupe américain dans un communiqué.

«Meta commencera à bloquer les nouveaux comptes des moins de 16 ans et à révoquer les accès existants à partir du 4 décembre, et prévoit de supprimer tous les comptes connus de moins de 16 ans d'ici le 10 décembre», précise le texte. Les adolescents pourront accéder à leurs comptes «exactement tels qu'ils les ont laissés» une fois qu'ils auront atteint l'âge de 16 ans, a assuré Meta.

L'Australie va à partir du 10 décembre forcer les plateformes de médias sociaux, y compris Facebook, Instagram et TikTok, à supprimer les utilisateurs de moins de 16 ans, faute de quoi elles s'exposeraient à de lourdes amendes. «Nous partageons l'objectif du gouvernement australien de créer des expériences en ligne sûres et adaptées à l'âge, mais couper les adolescents de leurs amis et de leurs communautés n'est pas la solution», a fait valoir le groupe.