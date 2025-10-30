DE
L'équipage n'a rien remarqué
Une passagère de croisière australienne oubliée sur une île déserte décède avant d'être secourue

Une passagère australienne de 80 ans a été retrouvée morte après avoir été oubliée sur une île au large de Queensland. L’équipage du bateau de croisière sur lequel elle voyageait n’a remarqué son absence qu’au dîner, cinq heures après le départ.
L'équipage a signalé la disparition de la passagère cinq heures après que le bateau a quitté l'île isolée de Lizard Island.
Johannes Hillig et BliKI

Une tragédie frappe la compagnie de croisière australienne Coral Expeditions: une passagère de 80 ans a été abandonnée sur une île déserte, où elle a perdu la vie. D'après le «Daily Mail», l’équipage du Coral Adventurer n’a constaté son absence qu’au moment du dîner.

L'équipage a signalé la disparition de la passagère à 22 heures – cinq heures après que le bateau a quitté l'île isolée de Lizard Island sur la Grande Barrière de corail, selon une porte-parole de la police du Queensland.

L'équipage a d'abord supposé que l'octogénaire, qui voyageait seule, était peut-être passée par-dessus bord. Les autorités ont maintenant ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'incident.

Au début du voyage

Plusieurs zones d’ombre subsistent: comment et pourquoi l’octogénaire a-t-elle été laissée sur l’île? Pourquoi les secours ont-ils autant tardé? Et aurait-elle pu être sauvée sur ce lieu touristique pourtant très fréquenté?

La tragédie s'est produite au tout début d'un tour d'Australie de 60 jours. Le Coral Adventurer était parti vendredi après-midi de Cairns et a jeté l'ancre samedi devant Lizard Island. Là, les passagers pouvaient traverser vers l'île à bord d'un plus petit bateau pour faire de la randonnée ou de la plongée en apnée.

La croisière se poursuit malgré tout

Selon les autorités, la femme décédée était apparemment en route vers le point culminant de l'île, le Cook's Look. Elle aurait fait partie d'un groupe de randonneurs, mais se serait perdue sur le chemin du retour vers le bateau.

La compagnie de croisières collabore étroitement avec la police pour faire toute la lumière sur le drame. Le Coral Adventurer, pouvant accueillir jusqu’à 120 passagers, poursuit néanmoins sa route et se trouve actuellement près de l’île Thursday, dans le détroit de Torres.

