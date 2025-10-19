Un crocodile a été découvert dans la piscine du Sheraton Grand Mirage Resort à Port Douglas, en Australie. Une vidéo TikTok montre le reptile au fond du bassin, tandis que des clients se détendent à proximité, apparemment indifférents à sa présence.

Un crocodile s'invite dans la piscine d'un hôtel de luxe

Un crocodile s'invite dans la piscine d'un hôtel de luxe

Photo: Capture d'écran Instagram

ATS Agence télégraphique suisse

Des images publiées en ligne ce weekend montrent un crocodile dans la piscine d'un hôtel de luxe du nord-est de l'Australie, avec clients se détendant au soleil à quelques mètres de lui. Une vidéo publiée sur le réseau social TikTok montre le jeune reptile allongé au fond de la piscine du Sheraton Grand Mirage Resort, à Port Douglas.

En fond sonore, on peut entendre l'utilisatrice à l'origine de cette vidéo, Lisa Keller, déclarer: «Je ne veux alarmer personne, mais il y a un crocodile dans la piscine du Sheraton». Elle se rapproche ensuite du bassin où l'on aperçoit des touristes se détendre sur des chaises longues autour de la piscine.

«Personne ne s'en soucie», lâche-t-elle. Les images d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux correspondent aux photos de l'hôtel telles que présentées sur son site internet. Le directeur de l'établissement, Joseph Amerio, a déclaré que le crocodile avait été repéré tôt samedi matin.

Il a ensuite indiqué que la zone de la piscine avait été évacuée jusqu'à ce que les agents de la faune sauvage de l'Etat du Queensland ne l'en retirent dans l'après-midi.

Panneaux d'avertissement

Les gardes-chasse ont «relogé» l'animal et installé des panneaux d'avertissement concernant la présence de crocodiles dans la région, selon un porte-parole du ministère australien de l'Environnement.

«A aucun moment les clients et le bébé animal ne se sont trouvés en même temps dans la piscine», a affirmé M. Amerio.

On estime que plus de 100'000 crocodiles d'eau salée, mais aussi d'eau douce (considérés comme moins agressifs), vivent dans le nord de l'Australie.

Il n'a pas été précisé à laquelle des deux espèces le crocodile en question appartenait.