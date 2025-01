L'ex-maquilleuse de Trump révèle ses secrets de beauté

1/4 La maquilleuse Audrey Lefevre a maquillé Donald Trump lors de sa première investiture en 2017. Photo: Audrey Lefevre

Valentin Köpfli

Donald Trump tient toujours à avoir bonne mine. Et pour ce faire, il pioche chaque jour dans sa boîte à malices. Son ancienne maquilleuse Audrey Lefevre révèle aujourd'hui les secrets de son teint orange. La Française a maquillé Donald Trump lors de sa première investiture en 2017. Elle révèle qu'il utilise beaucoup d'autobronzant. Malgré ses nombreuses parties de golf à Mar-a-Lago, il est presque «aussi pâle qu'un albinos», comme l'explique Audrey Lefevre à «Bild».

«Il a aussi beaucoup de taches rouges, l'autobronzant est le moyen qu'il a trouvé pour les camoufler. Il me tient à cœur de dire, également au nom de toutes mes collègues, qu'aucune maquilleuse professionnelle n'est responsable de son teint orangé!» La maquilleuse met également fin à une autre rumeur: les cheveux de Trump sont vrais, aucune perruque n'orne sa tête.

Une mission particulière

Audrey Lefevre travaillait à l'époque à Washington pour une agence de maquillage et a reçu une réservation. Lorsqu'elle s'est présentée à l'adresse, les services secrets étaient partout, la rue était déserte.

Un gros 4x4 a surgi de nulle part, avec toute la famille Trump à son bord. Pendant trois jours, elle a maquillé le président élu des Etats-Unis et l'a accompagné dans tous ses déplacements. Mais Donald Trump a toujours appliqué lui-même l'autobronzant.

Contrairement à sa dégaine intimidante, la maquilleuse décrit le républicain comme «correct et calme». Il serait «un bon père de famille», jouant avec ses petits-enfants et toujours très bienveillant.

Mauvaise rémunération

Elle ne tarit pas non plus d'éloges sur la fille de Trump, Ivanka: «Elle est très gentille et professionnelle.» Elle a toutefois quitté son emploi auprès d'elle, car il était «fatigant et mal payé», précise Audrey Lefevre à «Bild».

La maquilleuse n'a rien dit concernant un nouvel emploi pour la deuxième investiture de Trump. «Souhaitez-moi beaucoup de force et d'énergie! Je suis désolée, mais il y a des choses dont je ne peux pas parler.»

Au cours de son dernier mandat, plusieurs rapports indiquaient que Donald Trump utilisait pour son teint les produits de la start-up suisse Bronx Colors, basée à Hünenberg (ZG), spécialisée dans la beauté. L'entreprise n'a toutefois pas survécu à la pandémie de Covid. Donald Trump a donc été contraint de se procurer une nouvelle routine de maquillage.