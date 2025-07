L'armée colombienne tente de freiner le puissant cartel Clan del Golfo qui se renforce dans le pays. (Image d'archive) Photo: Shutterstock

Un bombardement de l'armée dans le nord-ouest de la Colombie contre le Clan del Golfo, principal cartel de drogue du pays, a fait au moins trois morts, ont annoncé vendredi les autorités locales. L'armée tente de freiner le puissant cartel qui se renforce dans le pays sur fond de records mondiaux de production de cocaïne, dont la Colombie est le premier fournisseur.

Le bombardement a eu lieu jeudi dans une zone montagneuse difficile d'accès du département d'Antioquia et «jusqu'à maintenant, il y a trois morts et une personne arrêtée», a déclaré le secrétaire à la Sécurité de ce département, Luis Eduardo Martinez, dans une interview accordée à Blu Radio.

Selon les autorités, ces quatre personnes appartiennent au Clan de Golfo, organisation fondée sur les cendres d'ex-milices d'extrême droite démobilisées dans les années 2000 et qui compte actuellement plus de 7500 membres. «Le bombardement a provoqué un glissement de terrain. On pense que sous cet éboulement se trouvent (davantage de) corps sans vie», a ajouté le responsable. Considéré comme étant le premier producteur mondial de cocaïne, le Clan del Golfo se fait appeler Armée Gaitaniste de Colombie.

Il s'agit du quatrième bombardement contre cette organisation dans l'Antioquia depuis le début de l'année. «On estime qu'à la suite des quatre opérations aériennes de haute précision, entre 30 et 40 membres du Clan del Golfo ont été neutralisés», a indiqué sur X le ministre colombien de la Défense, Pedro Sanchez.

Les conséquences du retour de Trump

Premier président de gauche du pays, Gustavo Petro a été élu en 2022 sur la promesse de tenter de désamorcer par le dialogue avec plusieurs groupes – guérilleros, paramilitaires, narcotrafiquants – un conflit armé vieux de six décennies. Mais à un an de la fin de son mandat, les négociations avec les groupes armés les plus puissants n'ont abouti à aucun accord, son gouvernement se lançant alors dans une offensive armée.

Les analystes estiment qu'elle est la conséquence de l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche et répond à la pression exercée par les Etats-Unis pour que la Colombie fasse preuve de plus de fermeté à l'encontre des groupes armés impliqués dans le trafic de cocaïne.

L'administration Trump doit décider en septembre si elle renouvelle ou non la certification de la Colombie en tant qu'alliée dans la lutte contre le trafic de drogue, et donc les financements alloués pour combattre les guérillas et les narcotrafiquants.

Gustavo Petro et Donald Trump se sont opposés à plusieurs reprises ces derniers mois, sur des sujets tels que l'expulsion de migrants, les droits de douane et un supposé complot visant à renverser le président colombien avec le soutien de politiciens républicains américains.