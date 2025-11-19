il y a 58 minutes

Le Liban fait état d'au moins 13 morts dans une frappe israélienne

Le ministère libanais de la Santé a fait état mardi soir de 13 morts dans une frappe israélienne dans un camp de réfugiés palestiniens du sud du Liban. L'armée israélienne a dit avoir frappé un camp d'entraînement du Hamas palestinien. Le Hamas a condamné cette «attaque barbare» et accusé l'armée israélienne de mentir en affirmant qu'il y entraîne des combattants.

Les blessés et les victimes de l'attaque aérienne menée par l'armée israélienne sont transportés vers des hôpitaux de Saïda. Photo: Anadolu via Getty Images

«Les allégations (...) de l'armée (israélienne) selon lesquelles le lieu ciblé serait un 'complexe d'entraînement appartenant au mouvement' ne sont que pure calomnie et mensonges, (et) visent (à) justifier son agression criminelle et à inciter à la haine contre les camps et notre peuple palestinien», écrit le Hamas dans un communiqué, affirmant qu'il n'a «aucune installation militaire dans les camps palestiniens au Liban».

Israël a poursuivi ses frappes au Liban malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024 qui visait à mettre fin à un conflit avec le mouvement libanais Hezbollah, un allié du groupe islamiste palestinien Hamas. L'armée israélienne affirme généralement cibler des membres du Hezbollah ou des installations du mouvement soutenu par l'Iran, mais elle a également frappé des membres présumés du Hamas au Liban.

Le ministère libanais a parlé d'une attaque «de l'ennemi israélien sur le camp d'Aïn al-Héloué à Saïda», faisant état d'un nouveau bilan de 13 morts et plusieurs blessés. Les «ambulances transportent encore plus de blessés dans des hôpitaux proches», selon cette source.

Source: AFP