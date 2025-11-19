Le Liban fait état d'au moins 13 morts dans une frappe israélienne
Le ministère libanais de la Santé a fait état mardi soir de 13 morts dans une frappe israélienne dans un camp de réfugiés palestiniens du sud du Liban. L'armée israélienne a dit avoir frappé un camp d'entraînement du Hamas palestinien. Le Hamas a condamné cette «attaque barbare» et accusé l'armée israélienne de mentir en affirmant qu'il y entraîne des combattants.
«Les allégations (...) de l'armée (israélienne) selon lesquelles le lieu ciblé serait un 'complexe d'entraînement appartenant au mouvement' ne sont que pure calomnie et mensonges, (et) visent (à) justifier son agression criminelle et à inciter à la haine contre les camps et notre peuple palestinien», écrit le Hamas dans un communiqué, affirmant qu'il n'a «aucune installation militaire dans les camps palestiniens au Liban».
Israël a poursuivi ses frappes au Liban malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024 qui visait à mettre fin à un conflit avec le mouvement libanais Hezbollah, un allié du groupe islamiste palestinien Hamas. L'armée israélienne affirme généralement cibler des membres du Hezbollah ou des installations du mouvement soutenu par l'Iran, mais elle a également frappé des membres présumés du Hamas au Liban.
Le ministère libanais a parlé d'une attaque «de l'ennemi israélien sur le camp d'Aïn al-Héloué à Saïda», faisant état d'un nouveau bilan de 13 morts et plusieurs blessés. Les «ambulances transportent encore plus de blessés dans des hôpitaux proches», selon cette source.
Source: AFP
Liban: un mort dans une nouvelle frappe israélienne
Une frappe israélienne a fait un mort dimanche dans le sud du Liban, théâtre récurrent de tirs malgré le cessez-le-feu en vigueur entre Israël et le Hezbollah libanais, a indiqué le ministère libanais de la Santé.
«Une frappe ce soir de l'ennemi israélien sur une voiture dans la ville d'Al-Mansouri, située dans le district de Tyr, a tué un citoyen», a annoncé le ministère dans un communiqué.
Selon l'Agence de presse officielle libanaise Ani, cette frappe de drone a tué le directeur d'une école locale nommé Mohammed Shoueikh. L'armée israélienne n'a pas réagi dans l'immédiat à ces informations.
Source: ATS
Série de frappes israéliennes contre le Hezbollah au Liban
L’aviation israélienne a frappé lundi le sud et l’est du Liban, ciblant selon Tel-Aviv des sites du Hezbollah pro-iranien. Ces raids font suite à une frappe matinale sur la route reliant les principales villes du sud, qui a fait un mort.
Israël a intensifié ces derniers jours ses frappes contre le Liban, accusant la formation pro-iranienne de se réarmer, près d'un après une guerre qui les a opposés.
Plusieurs frappes ont visé en milieu de journée plusieurs zones montagneuses de la région de Nabatiyé, dans le Sud, et deux autres la chaîne de l'anti-Liban dans l'Est, frontalière de la Syrie, selon l'Agence nationale d'information (officielle).
L'armée israélienne a affirmé dans un communiqué avoir frappé «plusieurs infrastructures terroristes» du Hezbollah dans la région de Nabatiyé, et un site de «production et de stockage d'armes stratégiques» dans la plaine de la Békaa (est).
Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024, à l'issue de plus d'un an d'hostilités avec le Hezbollah, Israël continue de mener des attaques régulières contre les bastions du mouvement pro-iranien au Liban en l'accusant de chercher à reconstituer ses capacités militaires.
Deux Libanais tués par une frappe israélienne ce samedi
Deux frères ont été tués samedi par une frappe de drone israélienne qui a visé leur voiture dans le sud-est du Liban, selon l'Agence de presse nationale (ANI). Cela au moment où Israël a intensifié ses attaques contre le Hezbollah pro-iranien.
L'armée israélienne a confirmé dans un communiqué avoir mené une frappe dans la région de Chebaa, tuant deux membres de «l'organisation terroriste 'Brigades de la résistance libanaise', qui opère sous la direction de l'organisation terroriste Hezbollah».
Israël a affirmé que les deux personnes visées «étaient impliquées dans la contrebande d'armes utilisées par le Hezbollah, et leurs activités constituaient une violation flagrante des accords entre Israël et le Liban». Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024, Israël continue de mener des attaques régulières contre les bastions du Hezbollah au Liban.
L'ANI a rapporté qu'«un drone ennemi avait pris pour cible deux frères originaires de la ville de Chebaa» alors qu'ils circulaient sur une route située sur le versant ouest du mont Hermon. Cette frappe a «provoqué l'incendie de leur SUV et entraîné leurs décès».
Source: AFP
Nouvelles frappes contre le Hezbollah qui refuse de négocier
Le président libanais Joseph Aoun a condamné de nouvelles frappes menées jeudi sur le sud du Liban par Israël, qui a dit viser des cibles du Hezbollah pro-iranien, accusé de vouloir se réarmer.
L'armée libanaise a elle estimé que les raids israéliens visaient à «empêcher l'achèvement» de son déploiement dans cette région, conformément à l'accord de cessez-le-feu qui avait mis fin il y a près d'un an à la guerre entre le mouvement libanais et Israël.
Source: ATS
L'armée israélienne appelle des habitants du sud du Liban à évacuer, avant des frappes
L'armée israélienne a appelé jeudi des habitants de deux villages du sud du Liban à évacuer leurs immeubles, en prévenant qu'elle allait frapper des "infrastructures" militaires du Hezbollah dans cette région.
«L'armée israélienne va bientôt frapper les infrastructures militaires appartenant à l'organisation terroriste Hezbollah dans tout le sud du Liban, en réponse aux tentatives interdites de cette organisation de reprendre ses opérations dans la région», a écrit le colonel Avichay Adraee, porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe, sur X, en appelant les habitants de deux villages, al-Taybeh et Tayr Debba, à immédiatement quitter leur logement.
Source: AFP
Le Hezbollah affirme son «droit légitime» à se défendre contre Israël
Le Hezbollah pro-iranien, qui affirme respecter depuis fin novembre 2024 un accord de cessez-le-feu, a affirmé jeudi son «droit légitime» à se défendre contre Israël et rejeté «toute négociation politique» avec le pays voisin qui poursuit ses attaques contre le Liban.
«Nous assurons notre droit légitime» à «nous défendre contre un ennemi qui impose la guerre à notre pays et n'arrête pas ses agressions», a déclaré la formation islamiste dans une «lettre ouverte» adressée au peuple et aux dirigeants libanais.
Source: AFP
Une frappe israélienne près d'une école au Liban fait un mort et un blessé
Une frappe israélienne a tué un homme qui se trouvait dans une voiture mercredi dans le sud du Liban, selon le ministère de la Santé, au moment où Israël menace d'intensifier ses attaques contre le Hezbollah pro-iranien. Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024, Israël continue de mener des attaques régulières contre les bastions du Hezbollah au Liban.
Selon le ministère libanais de la Santé, une frappe «a visé une voiture dans la région de Tyr, faisant un mort et un blessé». Le raid s'est produit à proximité d'une école, causant la panique parmi les enfants, selon l'agence de presse officielle Ani.
Source: AFP
Deux morts dans de nouvelles frappes israéliennes au Liban
Deux personnes ont été tuées et sept autres blessées lundi dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban, selon le ministère libanais de la Santé. Ces attaques surviennent au lendemain de la menace de Benjamin Netanyahu d’intensifier les opérations contre le Hezbollah, malgré le cessez-le-feu conclu en novembre 2024.
À Nabatiyé, un drone a visé une voiture à Doueir, provoquant un incendie qui s’est propagé à plusieurs véhicules, selon l’agence officielle libanaise Ani. L’armée israélienne affirme avoir tué Mohammed Ali Hadid, présenté comme un commandant de la Force Radwane, l’unité d’élite du Hezbollah. Une autre frappe à Aita al-Shaab, dans le district de Bint Jbeil, a fait un mort supplémentaire.
Israël assure viser des membres du Hezbollah accusés de «rétablir des installations terroristes» ou de «collecter des renseignements» sur ses troupes. Samedi déjà, quatre combattants présumés du mouvement chiite avaient été tués dans leur voiture. Tandis que les tensions s’intensifient, le Hezbollah, affaibli par la dernière guerre avec Israël, refuse toujours de se désarmer malgré les pressions américaines et israéliennes.
Source: AFP
Le guide suprême iranien exclut une coopération avec Washington
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a exclu lundi toute coopération avec les États-Unis tant que Washington ne changerait pas sa politique dans la région, y compris en matière de soutien à Israël. «S'ils abandonnent complètement leur soutien au régime sioniste, retirent leurs bases militaires (de la région) et s'abstiennent d'intervenir dans cette région, alors (une coopération) pourra être envisagée», a déclaré Ali Khamenei.
«La nature arrogante des États-Unis n'accepte rien d'autre que la soumission», a-t-il ajouté, lors d'une réunion avec des étudiants à Téhéran commémorant la prise de l'ambassade américaine en 1979 à la suite de la révolution islamique qui a renversé le chah d'Iran soutenu par l'Occident.
L'Iran et les Etats-Unis, ennemis depuis quatre décennies, avaient entamé en avril des négociations sous la médiation du sultanat d'Oman autour du programme nucléaire iranien, objet de tensions avec les pays occidentaux. Mais ces discussions sont au point mort depuis l'attaque surprise d'une ampleur inédite lancée par Israël contre l'Iran le 13 juin, qui a déclenché un conflit de 12 jours entre les deux pays, au cours duquel les Etats-Unis ont aussi frappé trois importants sites nucléaires iraniens.
Source: AFP
Frappes israéliennes sur le sud du Liban: deux morts
Des frappes israéliennes sur le sud du Liban ont tué lundi deux personnes et blessé sept autres, a indiqué le ministère libanais de la Santé, au lendemain de la menace d'Israël d'intensifier ses attaques contre le Hezbollah pro-iranien.
Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024, Israël continue de mener des attaques régulières contre les bastions du Hezbollah. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé dimanche le Hezbollah de tenter de se «réarmer».
Selon un bilan provisoire, «une frappe ennemie d'Israël» dans la région de Nabatiyé a fait lundi «un mort et sept blessés, a indiqué le ministère de la Santé. Une autre frappe sur un village de la région de Bint Jbeil a fait un mort», selon le ministère de la Santé.
Source: AFP