L'armée danoise a évacué samedi un membre d'équipage d'un sous-marin américain, au large de Nuuk, la capitale du Groenland, a annoncé le commandement arctique. Il avait besoin d'un traitement médical d'urgence. Il a été transporté à l'hôpital de Nuuk, a ajouté sur les réseaux sociaux l'organisme, chargé de surveiller et de protéger la souveraineté du royaume du Danemark dans l'Arctique.
L'évacuation a été réalisée par un «hélicoptère déployé depuis le navire d'inspection Vaedderen», une frégate danoise en poste à Nuuk et opérant des missions de surveillance entre le Groenland et les îles Féroé, deux territoires autonomes du Danemark.
Des images publiées en ligne montrent le voile d'un sous-marin émergeant dans ce qui semble être la baie de Nuuk, sans que l'AFP ait pu vérifier leur authenticité.
Washington affirme régulièrement que le contrôle du Groenland est indispensable à la sécurité des États-Unis et accuse le Danemark et les Européens de ne pas suffisamment protéger cette zone stratégique face aux ambitions russes et chinoises.
Le président américain Donald Trump a toutefois renoncé à ses menaces après la signature d'un accord-cadre avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, visant à renforcer l'influence américaine et ouvrant la voie à des pourparlers entre le Danemark, le Groenland et les États-Unis.