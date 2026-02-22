DE
FR

Au large de Nuuk
L'armée danoise évacue un soldat américain en difficulté au Groenland

Un membre d'équipage d'un sous-marin américain a été évacué samedi près de Nuuk par l'armée danoise. Transporté d'urgence à l'hôpital, il nécessitait des soins médicaux immédiats, selon le commandement arctique.
Publié: il y a 18 minutes
La frégate danoise Vaedderen, en poste à Nuuk, est intervenue pour évacuer le membre d'équipage américain (archives).
Photo: MADS CLAUS RASMUSSEN
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'armée danoise a évacué samedi un membre d'équipage d'un sous-marin américain, au large de Nuuk, la capitale du Groenland, a annoncé le commandement arctique. Il avait besoin d'un traitement médical d'urgence. Il a été transporté à l'hôpital de Nuuk, a ajouté sur les réseaux sociaux l'organisme, chargé de surveiller et de protéger la souveraineté du royaume du Danemark dans l'Arctique.

L'évacuation a été réalisée par un «hélicoptère déployé depuis le navire d'inspection Vaedderen», une frégate danoise en poste à Nuuk et opérant des missions de surveillance entre le Groenland et les îles Féroé, deux territoires autonomes du Danemark.

Des images publiées en ligne montrent le voile d'un sous-marin émergeant dans ce qui semble être la baie de Nuuk, sans que l'AFP ait pu vérifier leur authenticité.

A lire aussi
Le roi du Danemark entame une visite au Groenland
Déplacement symbolique
Le roi du Danemark entame une visite au Groenland
Le Danemark en est sûr: Trump «désire» toujours le Groenland
Les ennuis ne sont pas finis
Le Danemark en est sûr: Trump «désire» toujours le Groenland

Washington affirme régulièrement que le contrôle du Groenland est indispensable à la sécurité des États-Unis et accuse le Danemark et les Européens de ne pas suffisamment protéger cette zone stratégique face aux ambitions russes et chinoises.

Le président américain Donald Trump a toutefois renoncé à ses menaces après la signature d'un accord-cadre avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, visant à renforcer l'influence américaine et ouvrant la voie à des pourparlers entre le Danemark, le Groenland et les États-Unis.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus