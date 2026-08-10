AP
Quatre ourses accompagnées de leurs petits de l'année ont été aperçues en train de pêcher au lac Kouril, dans le sanctuaire du Kamtchatka du Sud, en Extrême-Orient russe, relate l'agence AP ce lundi 10 août. Jusqu'à présent, deux femelles ont été aperçues avec trois petits chacune, une avec deux petits et une autre avec un seul petit, a indiqué le sanctuaire sur les réseaux sociaux.
Dès que le niveau de l'eau du lac a baissé, les ourses ont commencé à y amener leurs petits de six mois, attirées par l'abondance de saumons rouges. Le bassin des lacs Kouriles abrite la plus grande population de cette espèce de saumon du Pacifique en Asie.
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