Un an après des alertes d’habitants sur un risque de fuite de gaz, un immeuble s’est effondré à Plaka, au pied de l’Acropole. Deux Américains sont morts et quatre personnes manquent à l’appel.

AFP Agence France-Presse

Les corps d'une femme et d'un homme de nationalité américaine ont été retrouvés samedi sous les décombres d'un immeuble qui s'était effondré la veille dans le centre historique d'Athènes. Quatre personnes sont toujours portées disparues, ont annoncé les services de secours grecs.

Les deux victimes retrouvées séjournaient dans une location saisonnière au premier étage avec un autre couple, a-t-on précisé de même source lors d'un point presse. Six personnes étaient initialement portées disparues: les quatre touristes américains et un couple âgé, un Britannique et une Grecque, qui vivait au deuxième étage, selon la chaîne de télévision publique ERT.

Le petit immeuble de deux étages s'est effondré vendredi matin vers 07h30. Le maire d'Athènes Haris Doukas a évoqué la probabilité d'une «explosion provoquée par (...) une très importante fuite» qui a ensuite entraîné la catastrophe.

«Une catastrophe inimaginable»

Trente pompiers sont engagés sur place avec six véhicules, dont deux spécialisés dans les opérations de sauvetage, ainsi que trois chiens de recherche et de sauvetage, selon l'agence de presse grecque ANA. Des pelleteuses déblayent les décombres et des caméras thermiques ont été déployées sur les lieux par les secouristes, comme le montrent des images de l'AFP. «Les dégâts s'étendent à toute la rue ainsi qu'à la rue située à l'arrière (de l'immeuble)», a expliqué Haris Doukas. «Nous parlons d'une catastrophe inimaginable.»

Le maire a également indiqué que les deux immeubles mitoyens se trouvaient dans un très mauvais état. «Des inspections ont commencé pour déterminer s'ils peuvent rester debout ou s'ils doivent eux aussi être démolis», a-t-il précisé. Une unité spécialisée des pompiers, chargée d'enquêter sur les causes de l'explosion, était toujours présente sur place samedi, selon l'ANA. Vendredi matin, deux femmes ont également été secourues dans un immeuble voisin, puis hospitalisées.

Une autre personne a été légèrement blessée par des débris projetés lors de l'explosion, et des bâtiments voisins et des véhicules stationnés à proximité ont été endommagés. Un an avant l'explosion, le mouvement des habitants du quartier de la Plaka avaient alerté la municipalité et les gestionnaires du réseau électrique et de distribution du gaz naturel des risques potentiels liés à un court-circuit ou à une fuite de gaz.

Selon le journal Kathimerini, qui publie sur son site leur lettre, les habitants réclamaient un exercice anti-incendie afin d'identifier d'éventuels dysfonctionnements dans le dispositif d'intervention d'urgence. Le quartier historique de Plaka est l'un des plus touristiques de la capitale grecque. Il s'étend en contrebas de l'Acropole, qui a accueilli 4,6 millions de visiteurs en 2025.