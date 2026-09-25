Cinq personnes étaient toujours recherchées vendredi après l’effondrement d’un immeuble dans le quartier touristique de Plaka, à Athènes. Le bâtiment de deux étages s’est écroulé après une explosion vraisemblablement due à une fuite de gaz.

AFP Agence France-Presse

Les secouristes grecs recherchaient vendredi cinq personnes portées disparues après l’effondrement d’un immeuble dans le quartier touristique de Plaka, à Athènes. Le bâtiment s’est écroulé après une explosion, selon les pompiers grecs.

«Une opération de recherche et de sauvetage avec un chien est en cours pour retrouver les personnes éventuellement piégées» sous les décombres de cet immeuble de deux étages, a précisé une porte-parole des pompiers à l’AFP.

«Un couple de personnes âgées et trois autres personnes, qui logeaient dans une location saisonnière, résidaient dans l’immeuble. Nous tentons de savoir si elles étaient présentes ou non au moment de l’explosion», a-t-elle ajouté.

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Trois touristes américains

Des pelleteuses déblayaient les décombres et des caméras thermiques ont été déployées sur place par les secouristes, selon des images de la chaîne de télévision publique ERT. D’après la chaîne, les enquêteurs pensent que l’explosion, survenue vers 7h30 du matin (6h30 en Suisse) et qui a précédé l’effondrement du bâtiment, a été provoquée par une fuite de gaz.

Selon des informations fournies aux équipes de secours et rapportées par le journal «Kathimerini», le deuxième étage de l’immeuble était occupé par un couple de personnes âgées et le premier par trois touristes américains en location de courte durée.

Plus tôt dans la matinée, deux femmes ont été secourues dans un immeuble voisin lors des opérations de recherche et de sauvetage, puis hospitalisées. Une autre personne a été légèrement blessée par des débris projetés lors de l’explosion. Des bâtiments voisins et des véhicules stationnés à proximité ont également été endommagés.

En contrebas de l’Acropole

Le propriétaire de l’appartement situé au rez-de-chaussée, Mathaios Artavanis, interrogé par «Kathimerini», a expliqué qu’il tentait de joindre «le couple de personnes âgées d’environ 70 ans depuis le matin», sans succès. Le service d’urbanisme de la mairie d’Athènes a été mobilisé pour vérifier la stabilité des bâtiments voisins, selon le maire Haris Doukas, interrogé sur la radio locale Athènes 984.

Le quartier historique de Plaka, où se trouve l’immeuble, est l’un des plus touristiques de la capitale grecque. Situé en contrebas de l’Acropole, il attire de nombreux visiteurs, alors que la saison touristique bat encore son plein. L’immeuble se trouve près de l’Arche d’Hadrien, l’un des principaux monuments de l’époque romaine à Athènes.