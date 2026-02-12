Des archéologues égyptiens ont découvert un abri rocheux riche en gravures et peintures rupestres datant de 10'000 ans. Cette trouvaille majeure éclaire l'histoire de l'art et des civilisations.

AFP Agence France-Presse

Un site archéologique d'art rupestre vieux de dix millénaires a été découvert dans la péninsule du Sinaï, dans l'est de l'Egypte, a annoncé jeudi le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. Le site porte le nom de «plateau d'Oumm Irak» et recèle un abri rocheux long de 100 mètres, dont la diversité de gravures et de peintures rupestres permet de retracer l'évolution de l'expression artistique humaine depuis la préhistoire jusqu'aux périodes islamiques.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le Conseil suprême des Antiquités, opérant dans le sud du Sinaï, «a mis au jour l'un des nouveaux sites archéologiques les plus importants, d'une valeur historique et artistique exceptionnelle», a écrit le ministère dans un communiqué publié jeudi. Sa diversité chronologique fait de lui «un musée naturel à ciel ouvert», selon Hisham El-Leithy, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités.

Ajout «significatif à la carte des antiquités égyptiennes»

Le plafond de l'abri rocheux comporte de nombreuses peintures à l'encre rouge - animaux, symboles - et des inscriptions en langues arabe et nabatéenne. Certaines gravures «reflètent les modes de vie et les activités économiques des premières communautés humaines», précise le ministère dans son communiqué.

À l'intérieur, déjections animales, divisions en pierre et vestiges de foyers confirment que l'abri a longtemps servi de refuge. Ces vestiges «constituent une nouvelle preuve de la succession des civilisations sur cette portion importante du territoire égyptien au fil des millénaires», a ajouté le ministre des Antiquités Sherif Fathi, qualifiant la découverte d'ajout «significatif à la carte des antiquités égyptiennes».

Le site se trouve dans le sud de la péninsule du Sinaï, où Le Caire mène un mégaprojet immobilier et touristique autour de Sainte-Catherine, haut lieu de pèlerinage orthodoxe et de randonnées, malgré l'hostilité de la population locale, à majorité bédouine.