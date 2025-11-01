DE
Opérations militaires des Etats-Unis
La crise avec le Venezuela grimpe, l'armée trinitéenne en «alerte générale»

L'armée de Trinité-et-Tobago est en alerte générale suite au déploiement de navires de guerre américains dans les Caraïbes. Cette opération antidrogue vise particulièrement le Venezuela voisin, suscitant des tensions dans la région.
Publié: il y a 31 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
Les Etats-Unis ont déployé des navires de guerre dans les Caraïbes, dont le destroyer USS Gravely à Port d'Espagne.
Photo: ANDREA DE SILVA
ATS Agence télégraphique suisse

Trinité-et-Tobago a mis vendredi son armée en alerte générale, a appris l'AFP auprès des forces de sécurité. Les Etats-Unis ont déployé des navires de guerre dans les Caraïbes pour une opération antidrogue visant particulièrement le Venezuela voisin.

«Alerte générale»

«Alerte générale! Avec effet immédiat, la TTDF [force de défense de Trinité-et-Tobago, ndlr] a été placée en niveau d'alerte un. Tous les membres doivent se rendre à leurs bases respectives», selon un texte envoyé par l'armée aux officiers. La police a «annulé toutes les permissions», selon les messages auxquels l'AFP a eu accès.

Cette mobilisation survient alors que les Etats-Unis procèdent à des frappes aériennes sur des bateaux de trafiquants de drogue présumés depuis le mois de septembre et que la presse américaine assure que Washington envisage des frappes terrestres au Venezuela. Le président américain Donald Trump a nié cette information en soirée, après l'avoir évoqué par le passé.

