Javier Milei durcit les sanctions contre les projets pétroliers autour des Malouines, revendiquées par l'Argentine. Il invoque des «vents favorables», après les propos de Donald Trump laissant entendre un possible changement de position américaine.

Javier Milei durcit le ton sur les Malouines après les propos troublants de Trump

Javier Milei durcit le ton sur les Malouines après les propos troublants de Trump

ATS Agence télégraphique suisse

Le président argentin Javier Milei a invoqué jeudi «des vents favorables» pour la revendication historique de l'Argentine sur les îles Malouines. Il a annoncé des sanctions durcies pour des projets pétroliers autour de l'archipel administré par le Royaume-Uni.

Dans une allocution télévisée, Javier Milei a annoncé un prochain projet de loi pour «durcir les sanctions et les peines à l'encontre des entreprises liées à des opérations non autorisées», autour de l'archipel de l'Atlantique sud, dont Buenos Aires et Londres se disputent la souveraineté.

L'annonce intervient quelques jours après que le président américain Donald Trump, son allié idéologique, a dit ne pas exclure de «revoir» la position américaine de neutralité concernant les Malouines et dans la foulée d'une condamnation par l'Argentine d'un projet d'exploitation pétrolière d'une compagnie britannique au large de l'archipel.

Les Etats-Unis, comme la plupart des pays occidentaux, reconnaissent à ce jour que le Royaume-Uni administre de facto ces îles, mais ne se prononcent pas sur la souveraineté stricto sensu. Elle est l'objet d'une résolution de l'ONU qui reconnaît depuis 1965 l'existence d'un différend et enjoint les parties à trouver une solution pacifique.

Guerre en 1982

«Je passe toujours toutes les positions en revue. C'en est une parmi d'autres», avait déclaré lundi le président américain, interrogé à ce sujet, sans être plus explicite. Javier Milei s'était aussitôt réjoui de la petite phrase de son homologue américain, évoquant «quelque chose de très fort concernant la cause la plus importante et la plus sacrée pour nous les Argentins».

L'archipel des Malouines, situé à 600 kilomètres de la côte patagonienne de l'Argentine, a été le théâtre d'une brève guerre entre l'Argentine et le Royaume-Uni en 1982, qui a fait 649 morts argentins et 255 morts britanniques en 74 jours.

Coïncidemment mardi, une association d'anciens combattants des Malouines et des avocats défenseurs de l'environnement avaient intenté une action en justice en Argentine dans le but d'empêcher le projet pétrolier porté par les compagnies britannique Rockhopper et israélienne Navitas au nord de l'archipel. Les Malouines, administrées de facto par le Royaume-Uni depuis 1833, hantent la politique et le coeur de l'Argentine, à la fois totem et ciment, traversant les clivages politiques.