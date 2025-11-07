La Grèce durcit sa politique contre les armes à feu illégales suite à une fusillade mortelle en Crète. La possession illégale sera désormais considérée comme un crime.

La Grèce va durcir sa politique contre les armes à feu illégales

La Grèce va durcir sa politique contre les armes à feu illégales

La possession illégale d'armes à feu est très répandue en Crète. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La Grèce a annoncé vendredi durcir sa politique contre les armes à feu illégales, après la mort de deux personnes samedi dernier dans une fusillade entre familles rivales en Crète.

La possession illégale d'armes à feu sera désormais considérée comme un crime et non plus seulement comme un délit et les permis de port d'armes vont être réexaminés dans tout le pays, a annoncé Michalis Chrisochoidis, le ministre grec de la Protection des citoyens. Plus de 200 agents supplémentaires seront désormais stationnés en permanence en Crète pour lutter contre la criminalité, notamment le trafic d'armes, la culture de cannabis et le vol de bétail, a ajouté le ministre.

Deux personnes ont trouvé la mort samedi lors d'une fusillade dans le village de montagne de Vorizia en Crète, un homme de 39 ans et une femme de 56 ans, appartenant à des familles rivales. Les tirs ont eu lieu quelques heures après qu'une maison en construction appartenant à l'une des familles a été détruite à la dynamite. Des policiers lourdement armés ont été dépêchés sur les lieux. «Les citoyens respectueux des lois ont peur de porter plainte», a déclaré le gouverneur de Crète, Stavros Arnaoutakis, à la chaîne de télévision publique ERT.

Les autorités ont procédé à plusieurs arrestations à Vorizia, mais n'ont pour l'instant pas retrouvé la plupart des armes utilisées lors de l'affrontement, notamment des fusils de chasse et au moins un fusil d'assaut AK-47.

Tirs fréquents

La possession illégale d'armes à feu est très répandue en Crète, et les règlements de comptes familiaux y sont fréquents. Des coups de feu sont également souvent tirés lors de mariages, de baptêmes et de fêtes. Le mois dernier, un jeune homme de 23 ans a abattu un homme de 52 ans lors d'une fête de village dans l'ouest de la Crète.

En 2005 une campagne soutenue par le compositeur grec crétois Mikis Theodorakis, décédé depuis, avait été lancée pour inciter la population locale à éviter les violences armées. Elle n'a eu que peu d'effet.

Dans un rapport publié en juin, l'ONG basée à Genève Global Initiative Against Transnational Organised Crime (Initiative mondiale contre le crime organisé transnational), a estimé qu'il pourrait y avoir jusqu'à un million d'armes illégales en Grèce. Selon elle, le marché illégal des armes à destination du pays est largement contrôlé par le crime organisé russe, géorgien et albanais.