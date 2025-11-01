DE
FR

Probablement une vendetta
Une fusillade en Grèce fait deux morts et plusieurs blessés

Une fusillade meurtrière a éclaté samedi sur l'île grecque de Crète, faisant deux morts et plusieurs blessés. L'incident, possiblement lié à une vendetta, s'est produit dans le village de Vorizia, près d'Héraklion.
Publié: il y a 45 minutes
Partager
Écouter
Une fusillade meurtrière a éclaté samedi sur l'île grecque de Crète. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une fusillade samedi sur l'île grecque de Crète, possiblement liée à une vendetta, a indiqué l'agence de presse officielle ANA.

A lire aussi
La Grèce a empoché les aides agricoles européennes en masse
Un total de 22,6 millions
La Grèce a empoché les aides agricoles européennes en masse
Menacée par la pénurie d'eau, la Grèce débloque 2,5 milliards
Un plan sur 10 ans
Menacée par la pénurie d'eau, la Grèce débloque 2,5 milliards

Deux personnes, dont une femme de 50 ans, ont été tuées après que des hommes armés ont ouvert le feu sur des maisons dans le village central de Vorizia, à environ 52 kilomètres au sud-ouest de la capitale de l'île, Héraklion, selon la même source. Une dizaine de personnes ont également été blessées, a précisé l'agence. Selon ANA, l'incident s'est produit quelques heures après qu'une maison en construction a été la cible d'un engin explosif.

Des policiers armés ont sécurisé la zone pour encadrer l'évacuation des blessés par des ambulances, a dit la télévision publique ERT. La possession illégale d'armes à feu est très répandue en Crète et les vendettas sont courantes. Dimanche, un jeune âgé de 23 ans a abattu un homme de 52 ans lors d'une fête villageoise dans l'ouest de la Crète.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus