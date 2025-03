Le maire d'Istanbul appelle la justice à ne pas se taire

Le maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, en garde à vue, appelle la justice turque à agir. Il critique le système judiciaire et le président Erdogan, dénonçant des actions qui ternissent la réputation de la Turquie sur la scène internationale.

Le maire d'Istanbul est en garde à vue depuis mercredi. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

ATS Agence télégraphique suisse

Ekrem Imamoglu, le maire d'opposition d'Istanbul en garde à vue depuis mercredi, a appelé jeudi la justice turque à «réagir» et à «ne pas se taire», dans un message posté sur X par ses avocats.

«J'en appelle aux membres du pouvoir judiciaire (...) Vous devez agir et vous occuper de cette poignée de collègues qui ternissent notre système judiciaire, nous humilient sur la scène internationale et détruisent notre réputation», écrit l'édile qui ajoute: «Vous ne pouvez pas et ne devez pas vous taire».

«Ils s'attaqueront à vos biens»

S'adressant sans le nommer au chef de l'Etat Recep Tayyip Erdogan, il lui reproche «d'innombrables taches dont vous ne pouvez pas rendre compte, ni dans votre pays ni à l'étranger».

«Les mêmes qui se sont emparés de mon diplôme s'attaqueront à vos biens, à votre honneur (...) En tant que nation, nous devons rester unis contre ce mal», poursuit l'opposant au président Erdogan, dont le diplôme a été annulé mardi par l'université d'Istanbul, l'empêchant selon la Constitution de se présenter à la prochaine élection présidentielle.