La Thaïlande et le Cambodge ont conclu un accord de cessez-le-feu 'inconditionnel' à partir de lundi minuit. Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a annoncé cette avancée suite à des pourparlers en Malaisie.

La Thaïlande et le Cambodge conviennent d'un cessez-le-feu «inconditionnel»

La Thaïlande et le Cambodge conviennent d'un cessez-le-feu «inconditionnel»

Photo: keystone-sda.ch

La Thaïlande et le Cambodge ont convenu d'un cessez-le-feu «inconditionnel» à partir de lundi minuit, a annoncé le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim à l'issue de pourparlers en Malaisie. «Le Cambodge et la Thaïlande sont parvenus à un accord commun prévoyant un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel qui prend effet à minuit le 28 juillet 2025, ce soir», a déclaré M. Anwar.

Développement suit