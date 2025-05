Huit jours après une attaque ayant fait deux victimes, le Musée juif de Washington rouvre. Les autorités et représentants religieux appellent à la solidarité et à la résilience, honorant la mémoire des employés de l'ambassade d'Israël tués.

Le maire du District de Columbia, Muriel Bowser, s'exprime lors d'un service marquant la réouverture du Capital Jewish Museum après que deux membres du personnel de l'ambassade d'Israël aient été tués à la suite d'un événement au musée jeudi. Photo: Mark Schiefelbein

ATS Agence télégraphique suisse

Le Musée juif de Washington a rouvert jeudi ses portes en présence de plusieurs représentants religieux venus exprimer leur solidarité envers la communauté juive, huit jours après l'attaque qui a fait deux morts, des employés de l'ambassade d'Israël.

«La réouverture n'est pas un simple retour à la normale. C'est un acte de résilience. C'est une déclaration selon laquelle nous ne laisserons pas la haine faire taire nos voix ou diminuer notre engagement à construire un avenir meilleur», a déclaré Chris Wolf, président du conseil d'administration du Capital Jewish Museum, lors d'une conférence de presse. «Nous dédierons nos travaux futurs à la mémoire de Yaron Lischinsky et Sarah Milgrim», a-t-il ajouté, en référence aux deux personnes tuées le 21 mai lors de l'attaque.

«En un instant, un jeune couple a perdu la vie. Deux familles ont été accablées, la peur et le chagrin ont atteint toute la communauté juive, toute notre ville et le monde entier», a dit Muriel Bowser, la maire démocrate de la capitale américaine.

«Nous devons ouvrir le musée»

«Les gens de toutes les confessions» doivent «continuer à se manifester pour la communauté juive et pour le musée juif de la capitale. Des espaces comme celui-ci nous enseignent l'histoire, nous permettent de nous connecter, de nous inspirer, de réfléchir», a-t-elle poursuivi. «Nous devons ouvrir (le musée). Nous devons revenir à la normale. Nous devons permettre aux gens de venir travailler et faire leur deuil», a conclu Muriel Bowser.

Plusieurs représentants religieux de confession juive, musulmane et chrétienne ont également pris la parole en mémoire des deux victimes et ont exprimé leur solidarité envers la communauté juive.

Yaron Lischinsky et Sarah Milgrim, des employés de l'ambassade d'Israël aux Etats-Unis, ont été tués par balle près du Musée juif de Washington le 21 mai par un Américain de 31 ans qui, lors de son arrestation, a crié un slogan propalestinien.

Il a été inculpé pour assassinats. La police fédérale, le FBI, considère cette attaque comme un acte de terrorisme, et des chefs d'inculpation supplémentaires pourraient être retenues contre lui. Le musée, situé non loin du Capitole et de la Maison Blanche, accueillait une réception d'une organisation juive.