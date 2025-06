Musk va donner des sueurs froides à Trump, voici pourquoi

Jusqu'à présent, le multimilliardaire de la tech et le président américain se sont limités à un combat en ligne. Mais la dispute entre l'homme le plus puissant et le plus riche du monde pourrait se poursuivre sur d'autres scènes. Pour Trump, les choses se gâtent.

1/2 Une querelle a éclaté entre le président américain Donald Trump et Elon Musk. Photo: Getty Images

Samuel Schumacher

Aucun empire n'a jamais été dirigé par deux empereurs, et les Etats-Unis ne font pas exception. L'homme le plus riche du monde et l'homme le plus puissant du monde (heureusement deux personnes différentes) se sont violemment disputés. Le jeu de dupes entre Big Tech et grande puissance est terminé.

Inarrêtable malgré les condamnations judiciaires, les faillites, les échecs électoraux, les procédures de destitution et les tentatives d'assassinat, Donald Trump a-t-il trouvé en Elon Musk son adversaire ultime? Une chose est sûre: à bien des égards, l'ancien chef du département de l'efficacité du gouvernement de Trump (Doge) pourrait bien être dangereux pour le président américain.

1 Echec et mat politique

En critiquant le «Big Beautiful Bill» de Trump, Musk a mis le feu aux poudres. En effet, ce projet de loi comporterait des réductions d'impôts pour les plus riches et une hausse massive d'investissements dans la défense.

Cette loi doit encore être adoptée par le Sénat, mais elle est la base de la feuille de route politique de Trump. Si elle n'est pas approuvée, le président américain n'aura d'autre choix que de gouverner avec des ordonnances exécutives, annulables à tout moment par les tribunaux.

Selon Musk, la loi de Trump comporte des dépenses supplémentaires massives et à terme, risque de transformer les Américains en «esclaves fiscaux». S'il parvient à mobiliser quelques sénateurs supplémentaires contre cette loi, le «Big Beautiful Bill» de Trump pourrait sauter. Trump en serait politiquement paralysé, probablement jusqu'à la fin de son mandat.

2 Elon comme sponsor

Musk a déboursé 288 millions de dollars pour la campagne électorale de Trump en 2024. Il est toutefois possible que Trump ait gagné les élections même sans cette contribution, contrairement à ce qu’affirme Musk. En effet, aux Etats-Unis, l'argent seul ne suffit pas à acheter des résultats, comme l'a montré la défaite cuisante en avril du candidat de Musk pour une élection de juges dans le Wisconsin, malgré son don de 25 millions.

Malgré tout, Musk pourrait se mettre à soutenir des rivaux de Trump lors des élections législatives de mi-mandat en novembre 2026, qui renouvelleront une large part du Parlement américain, voire se lancer en politique avec son propre parti. Dans les Swing States, le cash de Musk et sa puissance de propagande, en tant que propriétaire de X avec ses 220 millions de followers, pourraient donner à Trump de sérieux maux de tête.

3 Une revanche spatiale

SpaceX est la seule entreprise américaine capable d'envoyer des astronautes sur la Station spatiale internationale (ISS). Seulement voilà: Musk a menacé de ne plus mettre ses vaisseaux spatiaux «Dragon» à disposition de ce type de transports à l'avenir.

Cette décision pourrait provoquer un embouteillage spatial et mettre un frein galactique aux ambitions américaines. Il en va de même pour sa société Internet Starlink, car le ministère américain de la Défense s'appuie sur ces satellites.

4 L'affaire Epstein

Musk a porté un coup fatal à son adversaire qui lui permet de répandre en un clin d'œil des théories du complot. Ce jeudi 5 juin, il a publié un Tweet accusant Trump d'apparaître dans le dossier, jusqu'ici tenu secret, du violeur en série Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en 2019 dans une prison.

Comment Musk en serait-il au courant? Nul ne le sait. Mais ironie du sort: recourir à de curieuses accusations pour nuire politiquement à ses adversaires est l'une des armes préférées de Trump.

L'expulsion n'est pas une option

En résumé, Musk pourrait devenir vraiment gênant pour Trump., mais le président américain est bien armé pour se protéger des attaques de son ancien «first buddy». Selon le «Washington Post», Musk a gagné plus de 38 milliards de dollars grâce à des commandes et des subventions de l'Etat américain. Si Trump lui retire ces commandes, ses entreprises pourraient en pâtir sérieusement.

Trump ne peut pas expulser son rival, comme le voudrait Steve Bannon, mais il l'a déjà banni de la Maison Blanche. Dans le monde de Trump, les ennemis peuvent rapidement redevenir des amis. L'homme qui loue l'empereur au lieu de critiquer son «Big Beautiful Bill» pourrait bientôt être à nouveau choyé à la cour de Washington.