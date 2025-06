Elon Musk a été un fidèle soutien de Donald Trump au cours des premières semaines de son mandat. Photo: AFP

Guido Felder

Est-ce la fin de l'amitié entre Elon Musk et Donald Trump? L'homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 400 milliards de dollars, s'en est pris plus violemment que jamais à l'homme le plus puissant du monde! Le point de discorde? La loi de Trump sur les impôts et les dépenses, que Musk qualifie d'«abomination répugnante».

Les critiques et menaces du milliardaire à l'encontre des députés républicains qui veulent voter pour la loi de Trump sont bien accueillies dans le camp adverse. L'ancien intime de Trump change-t-il désormais de camp? Ce n'est pas la première fois que les deux hommes se disputent. Voici quelques points clivants:

Politique climatique: Elon Musk a exigé que Donald Trump prenne le réchauffement climatique au sérieux.

Droits de douane: Elon Musk a traité le conseiller commercial de Donald Trump, Peter Navarro, d'«idiot» parce qu'il avait critiqué Tesla pour des pièces fabriquées à l'étranger.

Décision personnelle: Donald Trump a refusé de nommer Jared Isaacman, l'ami du PDG de Tesla, à la tête de la Nasa, car celui-ci avait fait un don aux démocrates.

Elon Musk se sent trahi

Bien que Trump et Musk se soient déjà affrontés par le passé, leur conflit actuel est plus fort que jamais. Le projet de loi sur les impôts et les dépenses porté par Trump est au cœur de la dispute. Ce texte prévoit notamment de prolonger les allègements fiscaux instaurés lors du premier mandat de Trump, d’augmenter le plafond de la dette, de réduire les prestations sociales, de supprimer les mesures de soutien aux énergies vertes, et d’instaurer un tarif douanier universel sur les importations.

Ces mesures entraîneraient une baisse des recettes d'environ 3 billions de dollars au cours des dix prochaines années, mais feraient en même temps rentrer 664 milliards de dollars dans les caisses des riches.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le PDG de Tesla, qui avait été engagé par le républicain pour ordonner des mesures d'économie dans l'administration américaine au sein du département Doge, se sent trahi. «Je suis désolé, mais je n'en peux plus», écrit-il sur son réseau X. Il avertit les partisans du projet de loi qu’ils s’exposent à un revers électoral lors des élections de mi-mandat prévues en novembre 2026.

Louanges des démocrates

Le camp adverse jubile. Bernie Sanders, figure de l'aile gauche des démocrates, a réagi sur X, sobrement: «Musk a raison.» Hakeem Jeffries, le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, a déclaré de son côté: «Elon Musk et moi sommes d'accord.»

Dans le passé, Elon Musk avait soutenu les démocrates aux présidentielles: Barack Obama, Hillary Clinton et Joe Biden en 2020. Il était plus proche au niveau idéologique des démocrates, par exemple dans son engagement pour les énergies renouvelables.

Pourtant, Philipp Adorf, spécialiste des républicains à l'Université de Bonn, ne croit pas à un rapprochement politique avec le camp adverse. «Sur X en particulier, Elon Musk diffuse de plus en plus de théories du complot de droite et contribue à un climat d'opinion qui se rapproche sensiblement de l'extrême droite.» Cette radicalisation croissante au cours des dernières années l'a largement discrédité auprès des démocrates, explique Philipp Adorf.

Sachant que Donald Trump ne fait pas de cadeaux à ses adversaires et n’hésite pas à transformer d’anciens alliés en ennemis, Philipp Adorf conseille à Elon Musk: «Pour protéger les intérêts de son entreprise, il serait judicieux de ne pas s’attaquer trop directement à la Maison Blanche.»