Le gouvernement japonais a demandé aux universités nippones d'envisager l'accueil d'étudiants inscrits dans des universités américaines, après la tentative du président Donald Trump de contraindre Harvard à se soumettre à un contrôle sans précédent. Donald Trump a engagé un bras de fer avec la prestigieuse université qui refuse de lui donner un droit de regard sur les admissions d'étudiants et les recrutements de professeurs.

L'administration Trump a tenté la semaine dernière d'empêcher Harvard d'inscrire des étudiants étrangers, mais un juge a suspendu cette mesure dans l'attente d'une audience jeudi. «Nous avons demandé aux universités (japonaises) d'envisager des mesures de soutien possibles, telles que l'accueil d'étudiants étrangers inscrits dans des universités américaines, afin qu'ils puissent poursuivre leurs études», a déclaré mardi la ministre japonaise de l'Education, Toshiko Abe.

La ministre a précisé que les Etats-Unis sont la destination la plus prisée par les étudiants japonais souhaitant partir à l'étranger, et que beaucoup d'entre eux se disent aujourd'hui inquiets quant à leur statut. Mme Abe a assuré que son ministère fera «tout son possible pour que les jeunes ambitieux et talentueux puissent continuer leurs études». L'exécutif américain accuse l'institution, située à Cambridge dans l'Etat du Massachusetts (nord-est), de laisser prospérer l'antisémitisme sur son campus et de propager des idéologies progressistes dites «woke».

Accueil temporaire

L'Université de Tokyo, un des établissements les plus prestigieux du Japon, envisage d'accueillir temporairement des étudiants en difficulté aux Etats-Unis, a indiqué sa vice-présidente Kaori Hayashi dans un entretien récent avec le journal Nikkei.

Un porte-parole de l'Université de Kyoto, autre institution renommée, a déclaré mercredi à l'AFP que l'établissement envisageait d'accueillir de jeunes chercheurs issus d'universités américaines et réfléchissait également à des moyens d'aider les étudiants actuellement basés aux Etats-Unis.

La semaine dernière, la secrétaire à l'Education de Hong Kong, Christine Choi, avait appelé les universités de la ville à accueillir des «étudiants d'exception venus du monde entier».