Sept personnes, dont des militaires américains, ont été brièvement hospitalisées jeudi après la réception d’un colis suspect contenant une poudre blanche sur une base aérienne, près de Washington, selon les médias américains.

Plusieurs personnes ont été évacuées d'une base aérienne près de Washington

Plusieurs personnes ont été évacuées d'une base aérienne près de Washington

1/2 Un colis contenant de la poudre blanche a été livrée à la Joint Base Andrews. Sept personnes ont été ensuite hospitalisées. Photo: AFP

Sept personnes, dont des militaires américains, ont été brièvement hospitalisées après la livraison jeudi d'un colis suspect contenant de la poudre blanche sur une base aérienne, qui abrite notamment l'avion présidentiel Air Force One, rapportent les médias américains.

La Joint Base Andrews, près de Washington, a confirmé dans un communiqué transmis aux médias américains que l'ouverture d'un colis «suspect» avait entraîné l'évacuation «par précaution» de certaines zones de la base.

«Propagande anti-Trump»

«Les premiers intervenants sur place de la Joint Base Andrews ont constaté qu'il n'y avait pas de menace immédiate», selon la même source, précisant que l'enquête était en cours.

Le colis contenait de la poudre blanche mais aucune substance dangereuse, indique CNN. En revanche de la «propagande anti-Trump» y a été retrouvée, selon CNN et Fox News, citant des sources proches de l'enquête.

Parmi les sept personnes admises à un hôpital sur la base, certaines souffraient de maux de tête, mais toutes en sont ressorties très rapidement, précisent vendredi plusieurs médias.

Une base utilisée pour les hauts responsables

Sollicitée, la Joint Base Andrews n'a pas répondu aux demandes de confirmation de l'AFP. La base, située à quelques kilomètres de la capitale américaine, est régulièrement utilisée pour les vols de hauts responsables gouvernementaux.

Le président Donald Trump y a atterri mercredi, à bord d'Air Force One, de retour d'un forum économique en Floride.