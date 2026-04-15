Walid Bara, 39 ans, figure du crime organisé et condamné pour un double meurtre lié à la drogue, a été arrêté à Madrid après avoir fui son procès en France.

Condamné en France, le narcotrafiquant Walid Bara arrêté en Espagne

Condamné en France, le narcotrafiquant Walid Bara arrêté en Espagne

AFP Agence France-Presse

Le narcotrafiquant Walid Bara, condamné mardi en France pour un double assassinat, a été interpellé à Madrid quelques heures après la fin du procès dans lequel il était jugé avec deux chefs présumés du groupe criminel DZ Mafia, a-t-on appris mercredi de source judiciaire, confirmant une information du journal Le Monde.

L'homme de 39 ans, au lourd cursus délinquant, était en fuite et a été condamné en son absence par la cour d'assises d'Aix-en-Provence (sud) à une peine de 25 ans de réclusion pour son implication dans un double assassinat commis en 2019 sur fond de rivalités entre trafiquants de drogue. Les circonstances de son interpellation n'ont pas été précisées.

Double homicide

Walid Bara, alias Fondu, est considéré comme l'un des commanditaires du double homicide perpétré dans une chambre d'hôtel près de Marseille (sud). Dans le procès, émaillé d'incidents, les juges ont prononcé les condamnations de cinq hommes, dont un des chefs présumés du gang criminel DZ Mafia, Gabriel Ory, tandis qu'un autre chef présumé de cette organisation issue de Marseille mais qui a progressivement étendu son influence, Amine Oualane, a bénéficié d'un acquittement.

Le quotidien «La Provence» rapportait par ailleurs fin 2024 l'implication de Walid Bara dans un trafic de stupéfiants implanté dans un arrondissement de Marseille. Identifié comme le «patron» de ce trafic, le cas de Walid Bara avait néanmoins été disjoint d'un procès fin 2024.

Interpellé en juillet 2021 et mis en examen dans quatre affaires dont trois de règlements de comptes, il avait été remis en liberté en mai 2024 après une succession de vices de procédure, selon le quotidien.